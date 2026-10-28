Detenido en Madrid tras confesar el asesinato de su pareja en Barcelona

La Policía Municipal de Madrid ha detenido este miércoles a un hombre que ha confesado haber matado a su pareja en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. El presunto autor de los hechos se ha entregado al mediodía ante los agentes madrileños, mientras que los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer el crimen.

Según ha informado la policía catalana, durante la mañana de este miércoles los Mossos y los Bombers de Barcelona acudieron a un domicilio después de recibir un aviso de una persona que alertaba de que había una mujer en el interior de la vivienda que no respondía.

Al acceder al inmueble, los equipos de emergencias encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, cuya muerte está siendo investigada como violenta.

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La investigación se encuentra bajo secreto

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha asumido las pesquisas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, las actuaciones se encuentran bajo secreto, por lo que no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo el crimen.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que el juzgado de guardia de Barcelona realizó el levantamiento del cadáver de una mujer cuya muerte violenta habría sido causada, presuntamente, por su pareja.

Según ha precisado el TSJC, no existían antecedentes judiciales entre la víctima y el presunto agresor. El procedimiento, inicialmente asumido por la plaza número 30 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, será remitido a la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer, que se encargará de continuar la investigación judicial.

El hombre permanece detenido después de haberse entregado voluntariamente ante la Policía Municipal de Madrid.