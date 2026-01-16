Dos detenidos en Benavente tras precipitarse una mujer desde un tercer piso y quedar herida

Una mujer ha resultado herida en la localidad de Benavente (Zamora) tras saltar por la ventana de un tercer piso con el objetivo, supuestamente, de huir de la vivienda. Según ha trasladado la Guardia Civil, en base a las manifestaciones iniciales de la propia afectada, la mujer habría tomado esa decisión al comprobar que los dos hombres que permanecían junto a ella en la casa no la dejaban salir.

Los hechos tuvieron lugar este jueves por la tarde y, según ha trasladado el Instituto Armado, la mujer, tras el salto y caída, pudo levantarse por su propio pie, aunque tuvo que ser atendida y trasladada por los servicios sanitarios al hospital de Benavente.

Una vez atendida la víctima, se procedió a la detención de los dos varones por un supuesto delito de detención ilegal. Horas después, la mujer fue trasladada a León para exploración y tratamiento de los daños sufridos. La previsión es que, a lo largo del viernes, vuelva a prestar declaración.