Detenidos cinco jóvenes vinculados a la extrema derecha por agredir y amenazar de muerte a una mujer trans en Asturias

Un coche de una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Cinco hombres de entre 18 y 20 años han sido detenidos por la Guardia Civil por una agresión física y verbal contra una mujer transexual en Piedras Blancas, en el municipio asturiano de Castrillón. Los hechos ocurrieron el pasado mes de enero y los investigadores atribuyen a los arrestados delitos de odio, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria.

Según ha informado este domingo la Guardia Civil, los cinco jóvenes estarían vinculados a entornos extremistas de ultraderecha y se habrían organizado a través de aplicaciones de mensajería para llevar a cabo el ataque.

Durante la agresión, la víctima recibió golpes y fue objeto de insultos tránsfobos y amenazas de muerte relacionados con su identidad de género. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que recibir asistencia hospitalaria.

Detenciones en varias fases

La investigación fue desarrollada por especialistas del equipo de respuesta a delitos de odio de la Guardia Civil, que logró identificar a los cinco presuntos agresores. Dos fueron detenidos en abril, otros dos en junio y el quinto en los últimos días.

A los cinco se les atribuye un delito de odio en su modalidad de lesión a la dignidad, además de delitos de lesiones, amenazas y daños, todos ellos con la agravante de motivación discriminatoria.

La Guardia Civil también señala que tres de los detenidos ya habían sido investigados y arrestados en 2025 por otros delitos de odio y discriminación.

Las actuaciones han sido coordinadas por el fiscal delegado de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias. Las diligencias han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Avilés.