Terror en el baño de un piso en Ourense: quemado y torturado por su inquilina

El 30 de mayo de 2025, Kauan V.L. y Laura Fernanda O.R. accedieron por la ventana de la cocina a una vivienda ubicada en la calle Lugrís Freire de la ciudad, en el entorno del Campus. Para ella no resultaba desconocido el piso, ya que tenía alquilada una habitación. Sin embargo, no tenía llaves, ya que el casero había cambiado la cerradura el día anterior al entender concluido el contrato.

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Una vez en el interior, llegó el propietario y pidió a Laura explicaciones sobre su presencia en el piso, lo que derivó en una discusión. Durante la misma, Kauan, con un cuchillo que cogió en la cocina, entró en la habitación en la que ambos estaban y comenzó a intimidar al arrendador.

Este consiguió huir, aunque en el camino a encerrarse en el baño Kauan le hizo un corte en la mano. Desde esta estancia, consiguió llamar al 112, aunque en un momento dado llegó Laura, quien accedió por la ventana aprovechándose de un tejado próximo.

Esgrimiendo un cuchillo, comenzó a propinar puñetazos en la cara del casero con el puño cerrado y a coger botes que tenía en el cuarto de baño y a golpearle con ellos. Seguidamente, comenzó a verter el contenido de su interior por el pelo, ojos, boca y le quemó el pelo con un mechero.

Mientras, con el cuchillo en la mano le ordenaba cortar la llamada si no quería que se lo clavase. Posteriormente, le dijo que abriese la puerta y ambos salieron al pasillo, donde estaba también Kauan con un arma blanca. Ambos acusados le exigieron que les entregase el móvil y que se fuera de la vivienda mientras hacían ademán de clavarle el arma blanca. La víctima obedeció y salió al exterior.

Detención

Kauan fue encontrado tras los hechos en la avenida de Buenos Aires mientras en una vivienda localizaron a Laura, quien se resistió a la labor de los agentes de la Policía y comenzó a lanzarles patadas.Tanto Kauan V.L. como Laura Fernanda O.R. admitieron los hechos ante la magistrada de la Plaza 2 de la Sección Penal. El primero de ellos fue condenado a una multa de 1.080 euros por un delito de coacciones, a un año de prisión por las lesiones, y a un año y nueve meses de cárcel por el robo con intimidación usando un instrumento peligroso.

Por su parte, Laura Fernanda O.R. fue condenada a las mismas penas de prisión, aunque sumó dos nuevas por el delito de atentado contra un agente, que le supone tres meses de prisión más que Kauan, y por dos leves de lesiones por los que pagará 180 euros. Ambos tienen suspendidas las penas de prisión, siempre y cuando no vuelvan a delinquir en los próximos años, abonen una multa y cumplan la orden de alejamiento respecto a la víctima.