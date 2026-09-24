Diez detenidos en Marruecos por "incitar" por redes a una nueva entrada "masiva" a Ceuta y Melilla

Varios migrantes recogen comida y bebida de Cruz Roja en la playa del Trampolín, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España)

Las autoridades de Marruecos han anunciado la detención de diez personas sospechosas de "difundir noticias falsas" y contenidos que "incitaban" a través de redes sociales a la migración irregular "masiva" hacia Ceuta y Melilla.

La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las fuerzas de seguridad han detenido a "diez personas sospechosas de difundir noticias falsas y contenido digital que incitaba a la inmigración irregular masiva" en una serie de operaciones "a nivel nacional".

Así, ha señalado que las operaciones han sido lanzadas "en coordinación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio", sin más detalles al respecto. Según el portal marroquí de noticias 'Le360', entre los detenidos hay dos menores de 16 y 17 años, si bien este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

Según estas informaciones, las detenciones habrían tenido lugar en Casablanca, Marrakech, Fez, Nador, Témara, Béni Mellal, Taza y Tarudant, tras lo que los detenidos han pasado a disposición judicial bajo supervisión de las fiscalías competentes en cada caso.

Las operaciones tuvieron lugar coincidiendo con la celebración de elecciones legislativas en Marruecos y en medio de las tensiones derivadas de la entrada irregular de miles de personas en Ceuta desde territorio marroquí a finales de julio, unos sucesos que se saldaron con alrededor de 140 muertos a ambos lados de la frontera.