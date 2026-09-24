Sánchez señala a "la desinformación" en la crisis de Ceuta y llama a no "convertir al migrante en enemigo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido a "la desigualdad, la desesperación y la desinformación" la situación vivida en Ceuta, que ha descrito ante la Asamblea General de Naciones Unidas como "una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años" y ante la cual ha llamado a no "ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad".

"La desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años", ha declarado Sánchez, describiendo como "difícil" el momento que vive Ceuta.

En este contexto, ha argumentado, "la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad". "Pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", ha rebatido, afirmando que "su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los Derechos Humanos".

"Saldremos de ella más fuertes precisamente por eso, porque España no elige el camino más fácil, sino el más justo (...). Lo sabe el mundo entero, y las fuerzas reaccionarias que quieren destruir el orden multilateral no paran de atacarnos por ello", ha denunciado, ante lo cual ha destacado que "se equivocan". "Los españoles no vamos a dar un paso atrás. No vamos a dejar de creer que la humanidad puede seguir progresando y que, entre todos, podemos construir un mundo mejor", ha manifestado.

Ensalza su política exterior

A renglón seguido, Sánchez ha defendido el rol internacional jugado por España en los últimos ocho años, en los que "se ha opuesto a todas las guerras de agresión allí donde se han desencadenado, ya sea en Ucrania, en Líbano o en Irán".

Al hilo, y subrayando también el haberse "negado a aumentar" el gasto militar al 5% exigido por la OTAN, el dirigente socialista ha enumerado varias decisiones en política exterior de su Ejecutivo: "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para evitar agresiones contrarias a la Carta de Naciones Unidas: sancionando a los agresores rusos, imponiendo un embargo de armas a Israel, impidiendo que se use nuestro territorio para desplegar una agresión contraria a la legalidad internacional", en velada alusión a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, "y condenando sin matices el genocidio que (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu sigue perpetrando en Gaza".

Además, ha querido poner en valor que "España ha duplicado su inversión en cooperación y ha aumentado su contribución al sistema multilateral un 60%", en contraste con "la motosierra que ha recortado casi un tercio de la ayuda mundial al desarrollo en apenas dos años".

Aboga por la defensa y reforma de la ONU

Sánchez se ha pronunciado de este modo en un discurso ante la Asamblea General en el que ha salido a "reivindicar los principios y ambiciones que inspiraron la creación" de la ONU y que hoy en día, ha lamentado, "varios gobiernos aquí presentes desprecian y pretenden desmantelar".

Defendiendo "la paz, la sostenibilidad, y la igualdad de oportunidades" como ejes de la aprobación en 2018 de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el presidente español ha denunciado que, en la actualidad, "estas ideas no solo están cuestionadas", sino también "atacadas por actores políticos y gobiernos que quieren devolvernos a un pasado oscuro". "Todos sabemos quiénes son y cuál es su modus operandi", ha apostillado.

Éste, ha manifestado, incluye cuestionar las reglas, incumplirlas, recortar "contribuciones a organismos multilaterales" como la ONU, señalar a sus responsables y bloquear "su capacidad de acción, para luego describirlos como entidades inútiles de las que podemos prescindir", sin citar a ningún país pese a los paralelismos trazados con los recortes de financiación de Estados Unidos a la ONU o las acusaciones y medidas de Israel contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

La conducta de las "entidades y gobiernos reaccionarios" que ha descrito está edificada "sobre tres pilares equivocados", ha aseverado, enumerando "el egoísmo", "la ignorancia" y, "el peor de todos, la crueldad", que "ya ni se inmuta al ver las costillas de un niño hambriento o un hospital reducido a escombros".

Pese afirmar haber visto en los últimos años a líderes de tal corte "lanzar guerras ilegales y masacrar a civiles inocentes", así como, "tratar a millones de seres humanos como si fueran ganado y retirar su ayuda a quienes más sufren", Sánchez ha celebrado haber contemplado también "a miles de activistas y servidores públicos enfrentarse a los poderes reaccionarios" y a "muchos gobiernos hacer lo correcto: apostando por la cooperación, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental".

Pide reforzar el multilateralismo

El jefe de la Moncloa, en su defensa de la ONU, ha admitido haber observado "contradicciones y carencias" en ocasiones en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, ha querido "denunciar que la mayoría de las voces que hoy se obcecan en criticarlo no están describiendo su fracaso: están tratando de provocarlo".

En contraste, ha alegado que "el multilateralismo es el mejor instrumento que la humanidad tiene para gestionar su diversidad y su interdependencia, especialmente en un mundo globalizado y multipolar", por lo que ha pedido al resto del mundo "redoblar" su confianza, "renovarlo y reforzarlo".

Entre las acciones necesarias, a su juicio, para lograr tal meta, estaría la implementación de una reforma del Consejo de Seguridad "para que todas las regiones del mundo tengan una representación justa y para acabar con el derecho de veto de los miembros permanentes".

"Ningún país debe ser juez y parte a la vez, por muy poderoso que sea", ha argumentado, apenas dos días después de que Reino Unido se halla sumado a Francia como los dos únicos miembros permanentes en respaldar una declaración franco-mexicana en favor de restringir el derecho a veto, que cuenta con el apoyo de 128 Estados, incluido el español. Sólo hay tres países más que pueden ejercerlo: Estados Unidos, Rusia y China.

Paralelamente, también ha hecho un llamamiento a reforzar el resto de órganos principales y a dotar "de más recursos y capacidad ejecutiva" a las agencias de la ONU, así como a "reforzar organismos como el Tribunal Penal Internacional (TPI), para que puedan investigar, perseguir y sancionar a aquellos que violan las normas".

"La humanidad tardó siglos en sustituir el derecho del más fuerte por la fuerza del derecho y nosotros no podemos ser la generación que recorra ese camino en sentido contrario", ha reclamado, antes solicitar al resto de responsables y mandatarios asistentes a la cumbre a "reconstruir la arquitectura de no proliferación y desarme nuclear", así como a "imponer a los tecno-oligarcas una regulación estricta que controle el funcionamiento de las redes sociales y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA)". "El futuro de nuestros hijos tiene que estar por encima del de sus bolsillos", ha remarcado.

Por otro lado, el mandatario español ha defendido su elección de "una mujer latinoamericana" para suceder a António Guterres en la Secretaría General de la ONU, lo cual dirigiría el apoyo del Gobierno a la excanciller ecuatoriana y expresidenta de la Asamblea General de la ONU María Fernanda Espinosa Garcés, o a su compatriota y exministra de Comercio (2020-2024) Ivonne Baki.

"¿Cómo puede una Organización que pretende hablar en nombre de toda la humanidad no haber tenido nunca a una mujer al frente?", ha cuestionado, llamando a saldar "una deuda histórica (...), más que nunca, cuando el feminismo está siendo atacado y miles de mujeres son víctimas del machismo, la violencia y la xenofobia".