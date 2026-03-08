Dimite una concejal del PP en Collado Villalba tras interrumpir una obra feminista del 8M: "Este monólogo se acaba aquí"

La concejal de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), ha presentado este domingo su dimisión tras la polémica generada por interrumpir la representación de la obra Ser Mujer, un monólogo feminista incluido en la programación municipal con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la edil ha decidido renunciar al cargo para asumir la responsabilidad por lo ocurrido, después de que el incidente generara numerosas críticas. La propia concejal ya había pedido disculpas horas antes en redes sociales.

El episodio ocurrió el sábado en la Casa de la Cultura de la localidad, cuando Díaz Vaca interrumpió la función a mitad de representación, alegando que el contenido suponía una “falta de respeto”. En un vídeo difundido por los grupos municipales de PSOE y Más Madrid, se escucha a la concejal decir: “Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí”.

La interrupción fue calificada de “censura” por parte de la oposición municipal, que reclamó su cese o dimisión. Posteriormente, la edil publicó un mensaje en X en el que reconocía que su reacción “no fue la adecuada” y lamentaba la forma en la que se desarrollaron los hechos.

En su comunicado, el Ayuntamiento ha expresado su “respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas” y ha pedido disculpas a la compañía Xana Teatre, al equipo técnico y a los asistentes.

El Consistorio ha avanzado además que realizará gestiones para reprogramar la obra en próximas fechas, con el objetivo de que el público de la localidad pueda disfrutar de esta propuesta cultural en condiciones adecuadas.

La obra Ser Mujer es un monólogo satírico de humor que aborda temas como el feminismo, la sororidad, el matrimonio, la maternidad o las relaciones de pareja desde la perspectiva de una mujer que reflexiona sobre su vida al llegar a la cuarentena.