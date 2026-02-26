Dimite la directiva de Vox en Murcia por su "desacuerdo" con José Ángel Antelo, líder del partido en la región
RENUNCIA COLECTIVA
El Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia dimite de manera colectiva para forzar la salida de su presidente en la Región de Murcia, José Ángel Antelo
Una renuncia en bloque del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia fue anunciada este jueves en la noche. La dimisión colectiva se debe a un «profundo desacuerdo» con la gestión de José Ángel Antelo, presidente del partido en esa región.
El objetivo de esta acción es que la dirección nacional del partido «tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos».
Según trascendió esta renuncia afecta a la diputada en el Congreso Lourdes Méndez, a la secretaria Carmen Menduiña, así como a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver.
