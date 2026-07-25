Dimiten el presidente y el CEO Plus Ultra investigados por el rescate a la aerolínea en 2021

El Presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola (c), comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 25 de febrero de 2026

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, ambos investigados por el rescate a la compañía en marzo de 2021, han dimitido de sus cargos este viernes, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la aerolínea.

La persona propuesta para dirigir la empresa será el accionista Hugo castaño, aunque deberá ser la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que dé el visto bueno a su nombramiento en las próximas semanas por ser una compañía en supervisión tras el préstamo recibido de 53 millones de euros.

Estas renuncias llegan después de que ambos directivos, imputados por un presunto tráfico de influencias en la causa que también investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reconocieran ante la Audiencia Nacional esta semana que Plus Ultra selló un contrato con la empresa de Julio Martínez (Julito) --íntimo amigo de Zapatero-- para pagarle el 1% del rescate que otorgó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica (FASEE).

La cuantía, 530.000 euros, se tramitó a través de las empresas Análisis Relevante, Voli Analítica y IOT Domotic Europe.

En los escritos remitidos, a los que tuvo acceso Europa Press, ambos "tuvieron plena conciencia" de que Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, y Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar", lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener.

Martínez Sola y Roselli inciden en que no "llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI", si bien admiten que "como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero".