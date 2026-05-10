Así fue la evacuación de los pasajeros afectados por hantavirus en el MV Hondius

DESPLIEGUE Y OPERATIVO

El desembarco de los primeros pasajeros del crucero 'MV Hondius', fondeado desde las 06,30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife), ha dado comienzo sobre las 10,40 horas con la salida del barco de los catorce ciudadanos españoles. En esta señal se puede volver a ver el despliegue y el operativo en el puerto tinerfeño y las declaraciones de las autoridades.

La Región
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Publicado: 10 may 2026 - 11:41 Actualizado: 11 may 2026 - 10:20
Las autoridades sanitarias a bordo del crucero afectado por hantavirus
Las autoridades sanitarias a bordo del crucero afectado por hantavirus | TV Canaria

Vuelve a ver aquí el desembarco del MV Hondius, en una operación que se desarrolla paso a paso y que puedes seguir en tiempo real. Te contamos toda la última hora desde el punto de llegada del buque, con imágenes, ambiente y todos los detalles de una maniobra clave que mantiene la atención puesta en el puerto.

Este ha sido el recorrido en directo que hizo el crucero:

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