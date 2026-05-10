Así fue la evacuación de los pasajeros afectados por hantavirus en el MV Hondius

Vuelve a ver aquí el desembarco del MV Hondius, en una operación que se desarrolla paso a paso y que puedes seguir en tiempo real. Te contamos toda la última hora desde el punto de llegada del buque, con imágenes, ambiente y todos los detalles de una maniobra clave que mantiene la atención puesta en el puerto.

Este ha sido el recorrido en directo que hizo el crucero: