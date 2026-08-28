Félix Bolaños admite que Ceuta aún no ha recuperado la normalidad y que se desconocía la magnitud de la llegada masiva

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados.

La crisis migratoria que vivió Ceuta el pasado 30 de julio continúa generando un fuerte enfrentamiento político. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reconoció este jueves en el Congreso que la ciudad autónoma todavía no ha recuperado la normalidad y admitió que el Gobierno no disponía de información previa y precisa sobre la magnitud de la llegada masiva de migrantes.

“No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud de lo ocurrido el 30 de julio”, afirmó Bolaños durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. El ministro pidió además “paciencia” para afrontar una situación que, según señaló, “no se soluciona en un santiamén”.

Bolaños defendió la respuesta del Ejecutivo y aseguró que el Estado está trabajando para que Ceuta recupere la normalidad “lo antes posible”. También destacó la cooperación con Marruecos y señaló que cerca del 90% de las personas que cruzaron la frontera regresaron al país vecino en las horas posteriores, gracias, según explicó, al trabajo institucional y diplomático.

El PP acusa al Gobierno de falta de previsión

Las explicaciones del ministro no convencieron a la oposición. La diputada del PP Cuca Gamarra calificó lo sucedido como “el ataque más grave a España en cinco décadas” y reprochó al Gobierno que no ejerciera el control de la frontera.

Gamarra también criticó la ausencia de autocrítica del Ejecutivo y reclamó que se activen mecanismos de defensa para los militares desplegados en la ciudad. El PP sostiene que la prioridad debe ser el retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta.

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Desde Vox, Pepa Millán fue todavía más contundente y calificó lo sucedido como “un acto de guerra tolerado”. La diputada sostuvo que existieron avisos previos del CNI y acusó al Gobierno de haber dejado a los ceutíes “vendidos” ante la llegada de migrantes.

Bolaños respondió a Vox con una pregunta directa sobre cómo habría actuado un eventual Gobierno del PP y Vox: “¿Ordenarían al Ejército disparar contra personas indefensas que atraviesan la frontera española?”

Cruce de acusaciones sobre Marruecos

La actuación de Marruecos también centró buena parte del debate parlamentario. Distintos grupos de la oposición acusaron al país vecino de estar detrás de la llegada masiva y reclamaron explicaciones al Ejecutivo español.

Bolaños rechazó estas acusaciones y pidió a la oposición que hiciera un “curso acelerado de diplomacia básica”, al considerar que se estaban lanzando sospechas sobre Marruecos “sin ninguna evidencia”.

El ministro defendió la necesidad de mantener la cooperación con el país vecino, especialmente para gestionar los retornos y el reagrupamiento familiar de los menores que permanecen en Ceuta.

Más plazas y recursos para afrontar la crisis

Durante la comparecencia, el recién nombrado mando único para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, anunció la habilitación de 400 nuevas plazas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que eleva su capacidad hasta las 1.183 plazas.

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También se han habilitado dos nuevos espacios para personas mayores de edad, con capacidad para 1.827 personas.

Torres defendió que la respuesta debe desarrollarse dentro de la legislación española y el ordenamiento jurídico internacional y calificó de “imprudencia” y “temeridad” plantear el retorno inmediato de todos los migrantes sin realizar los procedimientos correspondientes.

El ministro también apeló a rebajar la tensión y condenó cualquier forma de violencia, después de que se hayan registrado amenazas contra voluntarios de Cruz Roja y profesionales de la comunicación.

Sanidad niega que haya habido colapso

La ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó por su parte que el sistema sanitario ceutí haya colapsado. Según sus datos, en el momento de mayor presión la ocupación hospitalaria alcanzó el 55%, con más de un centenar de camas disponibles.

García aseguró además que no se suspendió ningún quirófano ni ninguna consulta y que se establecieron circuitos diferenciados para atender a migrantes y población ceutí.

El Gobierno mantiene así que está poniendo todos los recursos necesarios para afrontar una crisis que, un mes después de la entrada masiva, continúa sin resolverse por completo y mantiene a Ceuta en una situación de tensión.