Directo | Óscar Puente comparece tras los accidentes ferroviarios: “Los afectados tienen derecho a saber la verdad”

Óscar Puente explica retrasos en el AVE Madrid-Sevilla en una comparecencia en el Congreso y defiende la actuación del Gobierno tras los accidentes que dejaron 47 víctimas

Óscar Puente comparece en el Congreso tras los accidentes ferroviarios.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compadece este martes en la Comisión de Transportes del Congreso tras los accidentes que dejaron 47 muertos en enero y afectaron al AVE Madrid-Sevilla y Rodalies. La sesión comenzó con un minuto de silencio por las víctimas.

Puente explicó que, debido al estado de la infraestructura, la climatología adversa y las pruebas de seguridad, aún no hay fecha para restablecer el servicio completo del AVE. “Dimos un objetivo de 10 días, pero las condiciones también afectan a las obras”, afirmó.

El ministro detalló que Adif mantiene un operativo desde el 18 de enero, con saneamiento, desmontaje de vía y tendido de catenaria pendiente. Sobre las causas del accidente de Adamuz, no se descarta ninguna hipótesis, y las muestras de los carriles se enviarán a laboratorio para su análisis.

Durante los últimos meses, se registraron cuatro incidencias en el tramo afectado, todas solucionadas previamente. Puente aseguró que su obligación es informar con claridad y que “los afectados tienen derecho a saber la verdad”.

La comparecencia se produce tras la presión de PP, Vox y Junts, que pidieron su dimisión y cuestionan el destino de 111 millones en fondos europeos para la línea Madrid-Sevilla, que la UE calificó de “obsoleta”.

