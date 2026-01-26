Puente asegura que "caerá quien tenga que caer" tras el accidente de Adamuz: "Si soy yo, tendré que ser si es que tengo alguna responsabilidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, negó las acusaciones del PP sobre opacidad en las explicaciones del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y aseguró que “caerá quien tenga que caer”, incluso él mismo si se determina que tiene responsabilidad. Así lo afirmó en una entrevista en TVE, destacando su interés por conocer la verdad y evitar que incidentes similares se repitan.

Puente defendió sus explicaciones públicas, incluyendo dos ruedas de prensa de más de dos horas y 16 entrevistas, y reiteró que ha puesto toda la información a disposición de la CIAF, el Parlamento y autoridades autonómicas. Rechazó la petición de dimisión del PP y justificó las críticas de ERC por la complicada situación del servicio de Rodalies en Cataluña, apelando a la paciencia de los usuarios y subrayando la inversión que está realizando el Gobierno en infraestructuras ferroviarias.

El ministro recalcó que su prioridad son las víctimas y la recuperación de la infraestructura, y criticó que la oposición busque atribuir culpabilidad antes de esclarecer los hechos, recordando que errores pueden darse al explicar asuntos técnicos, pero no existe opacidad intencionada.