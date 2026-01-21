Felipe VI a la Unión Europea: “La fuerza sin principios es la barbarie”

El rey Felipe VI aprovechó este miércoles su intervención en el Parlamento Europeo para llamar a no aceptar ni avalar “planteamientos geopolíticos de otra época” y recordar que “cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio” afecta a todo el conjunto. A su juicio, la “fuerza” de la Unión Europea es su “unidad” y, en estos tiempos “oscuros” y “convulsos”, hay que defender soluciones “basadas en las normas y el diálogo” y “preservar el vínculo transatlántico” porque sin él, advirtió, habrá un “mundo más incierto, más inestable y más peligroso”.

Así lo dijo ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde pronunció un discurso con motivo del cuadragésimo aniversario de la adhesión formal de España y Portugal a las Comunidades Europeas. El jefe del Estado incidió en que “no hay ciudadanía sin la plena conciencia de que habitamos un mismo espacio político, y de que cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio, nos está afectando a todos”. En ningún momento citó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni sus intenciones con respecto a Groenlandia, pero la actitud del mandatario estadounidense estuvieron presentes indirectamente durante toda su intervención.

“Nuestra fuerza es nuestra unidad: qué importante es, en estos tiempos, recordarlo”, enfatizó Felipe VI, a la vez que subrayó que “la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos” y que Europa -la Unión Europea- no se puede “dar por descontada”. Según el rey, “nunca como en estos tiempos oscuros, ha sido la idea de Europa tan necesaria”. “Esa Europa es la que, en días convulsos, se mantiene como un referente ético y político”, ha aseverado, antes de ensalzar cómo esta región del mundo tiene “tan enraizada” e “incorporada a su ser” la “noción del bien común”.

Política exterior

Asimismo, destacó que en política exterior, Europa defiende “las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación” y “no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo”. “Señorías, Los tiempos que corren nos recuerdan, con demasiada frecuencia, que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración y al desencanto”, advirtió el rey.

En este contexto, apeló a seguir trabajando en la defensa y la autonomía estratégica europea y en el “refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica”, lo que considera una “necesidad inaplazable” y, al mismo tiempo, “la mejor manera de preservar un vínculo trasatlántico basado en el respeto y la lealtad que tanto nos ha aportado a todos”. “Sin ese vínculo estaremos abocados a un mundo más incierto, más inestable y más peligroso”, alertó el jefe del Estado.

Por eso pidió “audacia”, también en las políticas internas para evitar la “burocracia y el exceso regulatorio”. “Afrontemos el reto de la productividad, de la innovación, de la IA (inteligencia artificial). La pandemia dio prueba de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos, cuando aprovechamos las fortalezas de cada estado miembro. Lo dije, hace unos meses, en la clausura del curso del Colegio de Europa: “Que nadie subestime la capacidad de los europeos de responder a sus desafíos”, sentenció.

Críticas

Felipe VI admitió que la ciudadanía europea suele ser “muy crítica” con las instituciones comunitarias y que no es “raro” escuchar comentarios sobre “la debilidad de la Europa unida, su idealismo trasnochado” o “su desconexión de la realidad”. Y, aunque considera que la crítica es signo de que la democracia funciona, advirtió de que algunas de estas posiciones perjudican a la UE. “Algunas críticas ponen en jaque nuestros principios y valores, aquellos sin los cuales Europa volvería a ser una mera noción geográfica. Y ahí, en la desmemoria de lo que ha supuesto la construcción europea, está nuestra mayor amenaza”, alertó, avisando también de los peligros que aprecia dentro de la Unión.