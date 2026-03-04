Vídeo | Sánchez responde a Trump: "El gobierno de España está con quien debe estar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración institucional este miércoles, 4 de marzo, para hacer una valoración de los últimos acontecimientos internacionales, según trasladan fuentes de Moncloa.

Sánchez se dirige a los ciudadanos a las 9,00 horas en una intervención sin preguntas, después de que este sábado Israel y Estados Unidos lanzaran ataques militares contra Irán y matasen al ayatolá Ali Jamenei.

Tras la escalada de violencia en Oriente Próximo, España rechazó que Estados Unidos utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón y el presidente Donald Trump ha respondido, amenazando con un "embargo" a España y un posible corte de toda relación comercial.

Asimismo, el Ejecutivo de Sánchez ha replicado, señalando que si Trump quiere cortar las relaciones comerciales debe hacerlo respetando la voluntad de las empresas privadas así como los acuerdos firmados con el conjunto de la Unión Europea.

Las frases más destacadas de la comparecencia: "No a la guerra"

"Las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertos"

"Nadie sabe con certeza qué pasará ahora, pero tenemos que estar preparados"

"Decimos "no" a asumir que el mundo puede resolver sus conflictos a base de bombas"

"La guerra de Irak generó un aumento drástico de terrorismo yihadista"

"Un mundo más inseguro y una vida peor fueron el regalo del trío de las Azores"

"El servicio exterior y el Ejército están trabajando para labores de evacuación"

"Podemos vislumbrar más incertidumbre económica y estamos en contra de este desastre"

"Es inaceptable que dirigentes usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso"

"El Gobierno está estudiando posibles medidas para ayudar a los hogares"

"Contamos con los recursos para hacer frente"

"El Gobierno seguirá exigiendo el cese de las hostilidades"

"No se puede responder a una ilegalidad con otra"

"Debemos aprender de la historia y no jugar a la ruleta rusa con el destino de millones"

"Debemos ser coherentes y defender los mismos valores que cuando hablamos de Gaza"

"La pregunta es si estamos del lado de la legalidad internacional"

"Vamos a colaborar con todos los países que abogan por la paz"

"Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada"

"Nuestra posición no es en absoluto ingenua, es coherente"

"Lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia"

"En momentos como este, nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles"

"La espiral de violencia que muchos dan por sentada es completamente inevitable"

"El gobierno de España está con quien debe estar"