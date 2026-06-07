El papa León XVI clausura su segundo día en Madrid con una misa en Cibeles y un encuentro con la cultura y el deporte

El segundo día del papa León XVI en España ha estado marcado por una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y por un encuentro con representantes de la cultura y el deporte, en el que han participado figuras como Antonio Banderas o Rozalén, entre otros.

Durante la homilía de la Santa Misa del Corpus Christi, el Pontífice ha pedido que la religiosidad histórica de España no se convierta en un “museo del pasado”, sino en una “escuela de fe”, capaz de inspirar también a las nuevas generaciones. El acto ha contado con la presencia de los Reyes y de miles de fieles llegados desde distintos puntos del país.

La asistencia al evento ha sido masiva, con cifras que superan el millón de personas según la organización, mientras que la Delegación del Gobierno ha rebajado el dato a alrededor de 1,1 millones. Desde primeras horas de la mañana, la zona de Cibeles y sus alrededores se ha llenado de peregrinos y asistentes que han seguido la ceremonia en pantallas instaladas a lo largo del recorrido.

En su mensaje, León XVI ha advertido contra la “tentación de los ídolos” y ha invitado a los fieles a salir de la devoción privada para convertirse en “protagonistas de la transformación de la historia”. También ha destacado el valor de las tradiciones religiosas españolas, como la procesión del Corpus Christi, subrayando que no deben entenderse como un simple elemento folclórico.

Tras la misa, el Papa ha presidido la procesión por la calle Alcalá, acompañado por autoridades religiosas y civiles, así como por niños que han recibido la Primera Comunión.

En el plano social, el Pontífice ha insistido en la necesidad de construir una sociedad más fraterna, un mensaje que ha sido recogido también por el cardenal de Madrid, José Cobo, quien ha defendido una Iglesia “sin muros y con puertas abiertas”.

Por la tarde, León XVI ha participado en el encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte”, donde se han abordado temas como la educación, el diálogo social y la irrupción de la inteligencia artificial. En este acto han intervenido representantes sindicales y empresariales, así como deportistas como Carolina Marín y Teresa Perales, que le han deseado un “buen partido en la vida”.

El Papa ha cerrado el evento con un mensaje en el que ha reivindicado el papel de la fe cristiana en la identidad cultural europea y ha llamado a “abrir de par en par las puertas a Cristo”, apostando por el diálogo entre cultura, economía, educación y deporte como vía de cohesión social.

La jornada ha concluido con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, tras un día de gran actividad y una fuerte movilización de fieles en la capital.