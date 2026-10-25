Los disturbios en Barcelona se saldan con 128 detenidos

Los disturbios en el centro de Barcelona del sábado en una protesta convocada por redes sociales se saldaron con 128 detenidos, de los que 72 son menores.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijo este domingo que se sabrá quién está detrás y que “pagarán un precio”. “Los que defendemos la convivencia no nos dedicamos a romper escaparates, no nos dedicamos a dañar el espacio público. Y los que somos demócratas no nos tapamos la cara cuando vamos por la calle”, afirmó Illa.

El president declaró que se está investigando quién organizó los altercados y que todo el que participó “será detenido, puesto a disposición judicial y pagará un precio”. Asimismo envió un mensaje a los padres de los menores apelando a su responsabilidad: “Si los menores no pueden pagar un precio, pagarán ellos un precio. Porque deben ser responsables de sus hijos y de sus hijas”.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana desplegaron un dispositivo de seguridad de 295 de mossos y 229 urbanos para garantizar la seguridad, que se inició a las 16 horas, dos horas antes de que comenzaran los altercados que duraron hasta las 22:00 horas. El dispositivo se cerró con 33 asistencias de bomberos por incendio, 14 agentes policiales lesionados (4 graves), 23 comercios vandalizados y 68 actas administrativas por decomiso de armas blancas, sprays, pasamontañas, pirotecnia y piedras.

Los equipos del Ayuntamiento de Barcelona trabajaron en la noche del domingo para recuperar la normalidad: los principales daños fueron 31 contenedores quemados, que ya se repuesieron como los 106 que se retiraron de forma preventiva, y en los puestos de floristas de La Rambla, ubicados provisionalmente en Plaza Catalunya.

Investigación abierta

Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación para determinar los responsables de las convocatorias organizadas por redes. La comisaria jefe de los Mossos, Silvia Catà, afirmó ayer que la dinámica de los disturbios en los entornos de la plaza de Catalunya de Barcelona es “bastante inexplicable”, y declaró que no se trataba de una manifestación normal sino de convocatorias en redes sociales para cometer hechos ilegales.

El Gremi de Restauració de Barcelona culpó de los robos durante los disturbios a “una evaluación incorrecta del riesgo y a la consiguiente respuesta policial insuficiente”, exigiendo que la administración cubra las reparaciones. El consistorio anunció acciones legales por los daños municipales, mientras el alcalde Jaume Collboni respaldó a la policía y prometió reunirse con comerciantes para tramitar reclamaciones o ayudas. Por su parte, Gabriel Rufián (ERC) rechazó la violencia e insinuó la implicación de la extrema derecha.

La oposición parlamentaria exigió la “comparecencia urgente” de la consellera de Interior, Núria Parlon. Mientras que Junts acusó al presidente Illa de perder el control de la seguridad.

Feijóo culpa a Sánchez y al PSOE de los episodios violentos del sábado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, relacionó al Gobierno de Pedro Sánchez con los disturbios que tuvieron lugar durante la noche del sábado en la plaza de Cataluña de Barcelona. “Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia”.

En este sentido, afirmó que en los últimos días “cargos políticos de la izquierda radical” justificaron “la creciente tensión en las calles”. “Ojo, y también al PSOE. Hay que decirlo claro”, añadió durante un acto en Salamanca acompañado de los números uno del PP al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Nogueras dice tras los disturbios que “esto no es Francia ni lo queremos”

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona en las elecciones generales, Míriam Nogueras, aseguró tras los disturbios: “Esto no es Francia ni queremos que sea Francia”. En unas declaraciones remitidas a los medios, dijo que “Catalunya no puede ser un país donde unos suben la persiana cada mañana y otras las rebientan por la noche”. Sobre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que tal vez ya entiende porqu Junts está “en contra de los extremos y la polarización. No es equidistancia. Es defender a la gente honrada y trabajadora de este país”.

Collboni defiende el dispositivo policial en Barcelona: “Se tomaron medidas”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mostró su apoyo a las fuerzas policiales tras los disturbios en el centro de la ciudad, y afirmó que el Ayuntamiento se personará en las causas “contra aquellos que han tenido que ver con los disturbios”.

“Se había detectado, se habían tomado medidas, las policías tienen todo el apoyo del alcalde y del gobierno municipal en todo aquello que han hecho”, dijo a los medios en la Plaza Catalunya.

Asimismo, Collboni, aseguró que se está ante “un hecho muy incontrolable” y que no pueden volver a repetirse.