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Documento | Consulta íntegra la sentencia del caso Ábalos

24 AÑOS DE PRISIÓN

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción y libra a Aldama de entrar en la cárcel. Además, Koldo García fue condenado a 19 años de prisión. Los tres están acusados de pertenencia organización criminal.

Sentencia completa del Caso Ábalos.
Sentencia completa del Caso Ábalos. | La Región

El Tribunal Supremo dio conocer la sentencia al al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por los delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. Al empresario Víctor de Aldama le condena a cuatro y medio de prisión por las irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

La sentencia se adoptado por unanimidad de la Sala de lo Penal, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.

Aquí te ofrecemos el documento completo de la sentencia que condena al exministro José Luis Ábalos.

El empresario Víctor de Aldama no entrará a la cárcel tras colaborar con la fiscalía pero tendrá que presentar informes cada seis meses de su actividad y a prestar un año de servicios a la comunidad, en atención a su colaboración con la Justicia y por los documentos que ha aportado al esclarecimiento de la causa.

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