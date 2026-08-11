Aquella formidable radio local de un Ourense lejano

En los años 50 a 70, la radio local cumplió un importante papel para llenar con noticias y entretenimiento las horas de los oyentes, hasta que las grandes cadenas absorbieron gran parte del tiempo, dejando reducido espacio a lo que en tiempos fuera un estilo de radio dinámico y de proximidad, ocurrente e interesante. En Ourense tres emisoras se encargaban de esta función, la veterana y decana “Radio Orense” y las nuevas compañeras la sindical “La Voz del Miño” y ”Radio Popular” de la COPE. Existía excelente relación entre los profesionales de los tres medios, expresada de manera calurosa en la festividad de nuestro patrono San Miguel Arcángel, cuando nos reuníamos todos en una gran fiesta. Me gustaría saber si pervive.

La radio estaba sometida a diversas limitaciones y censura: Sólo se podía dar información local y deportiva, y cuando se empezó a da entrada a los oyentes a través del teléfono era preciso hacerlo mediante un bucle; es decir, la llamada de entrada se grababa en un magnetófono y se emitía por otro, de modo que los controles podrían cortar la cinta antes de salir si se decía alguna inconveniencia. Por otro lado, era obligatorio conectar a las dos y media con Radio Nacional, el diario hablado que se seguía llamando “el parte”, como en la guerra. En determinadas fechas toda la tarde se emitían, “con mucho cariño” los famosos discos dedicados.

Eran frecuentes también los sencillos concursos. En una ocasión, en Radio Popular se nos ocurrió poner en antena un programa de saludos y felicitaciones, de modo que una persona nos llamaba para que mandáramos un determinado mensaje a otra a la que sorprendíamos a través del teléfono. La cosa iba bien hasta que un día llamamos a un señor que entró en antena en directo a quien trasmitimos el mensaje de quien creíamos su amigo. Su reacción fue inmediata: “¡¿Cómo dice?! ¿De parte de quién, de ese hijo de puta que me quiere tomar el pelo?” “¡Que se vaya a tomar por el culo….!” Cuando el control quiso reaccionar ya era demasiado tarde y había salido al aire. Hubo que suspender el programa ante sus riesgos.

De aquella, el Ministerio de Información y Turismo nos pasaba la relación de discos prohibidos, de modo que teníamos que tapar la parte de los microsurcos donde estaba la grabación para no pudiera utilizarse. Uno de estos discos fue la canción de Juan Manuel Serrat “Manuel” (“Se llamaba Manuel, nació en España”) que al final se suicida, tras una triste vida de desgracia que reflejaba la realidad de aquel tiempo. Otro prohibido era “Bella Chao” de Adolfo Celdrán, o “Je t’aime... moi non plus” que cantaba su autor Gainsbourg y Jane Birkin.

Sólo podíamos hacer información local, la crítica a las autoridades municipales tenía que hacerse “con el debido respeto” según el famoso artículo 2 de la Ley de Prensa. Radio Popular de Ourense, de la Cadena Cope, tuvo sus primeros estudios en la calle Bedoya y su primer director fue el sacerdote y periodista Pedro Gómez Antón, quien tras un breve mandato fue sustituido por Daniel Hortas González, procedente de Radio Lugo, que dirigió la emisora hasta su incorporación a los servicios centrales de la COPE en Madrid en 1973. Yo entré en Radio Popular de Orense cuando ya emisora ya llevaba varios meses funcionando, en tanto todavía cumplía el servicio militar en el Regimiento de Infantería Zamora 8. Bajaba del cuartel de uniforme y me incorporaba al programa informativo, dirigido por Hortas, que se denominaba “Jaque a la Actualidad”, con tal fortuna que este título se exportó a la emisora hermana de Vigo.

Usábamos para los concursos cara al público un salón en los bajos del antiguo seminario tras la plazuela de la estatua del Padre Feijoo. En Navidades se hacía un programa especial para emigrantes. Se solía retransmitir el Festival del Miño, del que conservo una pieza completa que está en el archivo sonoro de Galicia. El sesgo religioso de la emisora se advertía en la apertura de emisiones por la mañana, el rezo del Ángelus al mediodía, la transmisión de algunas novenas y una programación especial en Semana Santa. Pero por el resto nuestra programación no variaba mucho la emisión y decir que había anidado en nuestra del resto de la radio local. Como era tradicional, el 28 de diciembre, “Día de los Inocentes”, gastábamos alguna broma. Otro día cuento alguna que me hubo de costar un disgusto con el gobernador civil.