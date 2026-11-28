La Junta Electoral Central (JEC) ha advertido de que las mesas electorales no admitirán el DNI digital como medio de identificación de los votantes en las elecciones generales de este domingo si se produce un fallo en el sistema de verificación del código QR de la aplicación MiDNI y no resulta posible subsanarlo.

Así figura en una circular aprobada por el organismo arbitral ante consultas de juntas electorales provinciales sobre cómo actuar ante incidencias en la distribución, funcionamiento y disponibilidad de los dispositivos de verificación. Cada mesa contará con un dispositivo móvil con cámara y navegador con el verificador QR de la web oficial de MiDNI, entregado junto a instrucciones específicas. Si antes de abrir la votación faltan el dispositivo o las instrucciones, la Presidencia de la mesa deberá avisar de inmediato a la Junta Electoral de Zona para que los suministre.

Protocolo ante fallos y apoyo de seguridad

Si surge una incidencia durante la jornada, la Presidencia de la mesa debe comunicarlo de manera inmediata al representante de la Administración en el local electoral para comprobar el fallo e intentar resolverlo. También puede acudir al protocolo de incidencias de la Dirección General de Política Interior o pedir apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en el local para ayudar en la identificación del elector.

Cuando no sea posible subsanar el problema, las mesas electorales solo aceptarán la identificación mediante DNI físico, pasaporte o carné de conducir. Tanto las incidencias como las medidas adoptadas y su resultado deberán quedar recogidos en el acta de sesión de la mesa electoral.

Contexto del sistema MiDNI

Tras permitir su uso en comicios de finales de 2025 y principios de 2026, la JEC suspendió en marzo —a instancias del PP— la identificación con DNI digital, pero levantó la suspensión el 5 de noviembre después de que el Ministerio del Interior garantizara lectores de códigos QR en todas las mesas, un acuerdo avalado por el Tribunal Supremo. Para implantar este sistema, Interior ha contratado el alquiler de 61.603 dispositivos por algo más de siete millones de euros.