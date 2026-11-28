Un total de 7.697 efectivos de seguridad, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales, integrarán el dispositivo para garantizar el derecho al voto el domingo 29 de noviembre en Galicia, según informó la Delegación del Gobierno en Galicia. El despliegue se enmarca en el operativo general del Ministerio del Interior para las elecciones generales del 29-N, que moviliza a más de 100.000 agentes (un 11,5 % más que en 2023) para 22.943 colegios electorales tras iniciarse la fase crítica a las 20.00 horas del viernes.

En Galicia, este personal se distribuirá en los centros de votación, sus accesos y otros puntos de interés de la jornada, mientras el operativo estatal mantiene la custodia y el traslado de la documentación del escrutinio hasta el cierre de las urnas. Tras la reunión de evaluación logística presidida por el delegado del Gobierno en Galicia el 17 de noviembre, se recordó que la Administración General del Estado asume el soporte logístico y la seguridad del proceso, además de la transmisión de datos de participación y escrutinio, con un presupuesto superior a 4,2 millones de euros en la comunidad.

Ciberseguridad y coordinación

El operativo incorpora la Instrucción 11/2026, firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que fija un plan extraordinario de ciberseguridad coordinado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) junto a unidades especializadas en ciberdelincuencia y los CSIRT nacionales. El plan abarca medidas preventivas, reactivas y de coordinación para proteger las redes e infraestructuras críticas vinculadas a las elecciones, las campañas y las administraciones públicas.

A ello se suma la Red de Coordinación para la Seguridad, activada el 4 de noviembre para anticipar riesgos y compartir alertas frente a ataques a páginas web institucionales, campañas de desinformación y amenazas contra los sistemas electorales. En esta red participan la Secretaría de Estado de Seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Comunicación, organismos de Defensa —como el CNI, el Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio—, Transformación Digital (Agencia Estatal de Administración Digital e INCIBE), la Junta Electoral Central, el INE, la CNMC, la Agencia Española de Protección de Datos y Correos.