Para comprender mejor esas dinámicas, en el Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca llevamos a cabo un análisis sistemático de la comunicación política en X (antes Twitter). El objetivo era explorar la relación entre la hostilidad de los mensajes políticos y las reacciones que suscitan, pero también identificar qué partidos recurren más a esa agresividad.

En esa investigación –publicada en Frontiers in Political Science– se recogieron, procesaron y analizaron 265 122 tuits publicados entre enero de 2015 y mayo de 2023 por las cuentas oficiales de los diez principales partidos políticos en España.

Para evaluar la agresividad verbal, en concreto, se empleó Google Perspective API, que permite estimar la probabilidad de que un texto contenga las siguientes dimensiones de lenguaje hostil: toxicidad, toxicidad severa, ataque a la identidad, insulto, lenguaje soez y amenaza. Además, se registraron todas las interacciones públicas de cada publicación, incluyendo likes, retuits y respuestas.

La conversación política gana hostilidad e interacciones

Un primer hallazgo del estudio mostró que, en promedio, las interacciones registradas siguen una tendencia ascendente desde 2015, aunque con fluctuaciones.

Evolución temporal de las métricas de interacción promedio (likes, retuits, respuestas) de las cuentas oficiales de Twitter (X) de los principales partidos políticos españoles entre 2015 y 2023. | X

Al mismo tiempo, se observó un aumento similar de la hostilidad verbal. En el período analizado, la comunicación partidista en X adquirió un tono incrementalmente más hostil, con puntuaciones especialmente elevadas en insulto y toxicidad.

Evolución temporal de los niveles promedio de los indicadores de lenguaje hostil (toxicidad, toxicidad severa, ataque a la identidad, insulto, lenguaje soez, amenaza) en las cuentas oficiales de Twitter (X) de los principales partidos políticos españoles entre 2015 y 2023. | x

Estas tendencias sugieren que la conversación política ganó visibilidad e interacciones bajo un tono cada vez más agresivo. A continuación, veremos que no todos los grupos políticos son igualmente responsables de este aumento.

El partido que lidera en agresividad e interacciones

Al comparar las métricas de interacción por partido, Vox destaca por encima del resto por su capacidad de generar engagement. Sus publicaciones reciben, en promedio, más reacciones que las del resto de formaciones políticas, llegando a multiplicar por seis las métricas del PP o el PSOE.

Comparativa entre partidos de las métricas de interacción promedio (likes, retuits, respuestas) en las cuentas oficiales de Twitter (X) de los principales partidos políticos españoles entre 2015 y 2023. | x

Pero el liderazgo de Vox no se limita a las interacciones, sino que el partido también presenta los niveles más altos de hostilidad verbal. En promedio, casi duplica los niveles de ERC –segundo partido más agresivo– y cuadruplica las de Sumar o PNV –los menos hostiles–. Esta brecha se observa en todas las dimensiones, aunque más especialmente en el insulto.

Comparativa entre partidos de los niveles promedio de los indicadores de lenguaje hostil (toxicidad, toxicidad severa, ataque a la identidad, insulto, lenguaje soez y amenaza) en las cuentas oficiales de Twitter (X) de los principales partidos políticos españoles entre 2015 y 2023. | X

En todo caso, cabe destacar que un tono hostil puede servir a propósitos distintos. Los discursos agresivos de Vox suelen tener como finalidad atacar, criminalizar o [deshumanizar a colectivos en situación de vulnerabilidad]. Otros partidos, como ERC, en cambio, lo usan para replicar.

Así, aunque en ambos casos se use un estilo discursivo hostil, estigmatizar a grupos vulnerables y confrontar mensajes que los estigmatizan tienen significados políticos completamente opuestos. Comprender el significado de esa agresividad exigiría examinar también los temas, los destinatarios y la finalidad de cada mensaje.

Cuando la agresión tiene recompensa

Finalmente, se encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa entre agresividad e interacción que confirmaba lo esperado. Efectivamente, los mensajes más tóxicos tienden a acumular más likes, retuits y respuestas.

Este hallazgo explica el incremento simultaneo de hostilidad e interacciones, así como el atractivo estratégico del ataque para algunos grupos políticos. Incluso una respuesta de rechazo o una reacción adversa contribuyen a amplificar y prolongar la conversación alrededor de quien ha provocado.

Y la interacción es, además, lo que más reclaman los algoritmos de recomendación para priorizar un contenido, dando lugar así a una espiral de toxicidad que se retroalimenta.

Por tanto, la violencia verbal permite atraer miradas, movilizar emociones, situar al adversario a la defensiva, empujarlo a responder de manera también agresiva mientras se refuerza la identidad de los propios, y establecer agendas dando atención y visibilidad a unos asuntos por encima de otros, en un clima cada vez más hostil y menos deliberativo.

Frente a la agresividad digital

Pero hay alternativa. La más evidente, y no por ello menos eficaz, es evitar los contenidos polarizantes que generan reacciones viscerales y priorizar la calidad de la conversación a la hora de compartir y recomendar en redes sociales.

En esta línea, por supuesto, los partidos deberían responder por el lenguaje que legitiman; pero también las plataformas deberían responder por los comportamientos que recompensan con sus lógicas algorítmicas.

Los medios, en suma, deberían evitar que la provocación dicte su agenda. Y, por último, los usuarios y usuarias deberíamos reconocer cuándo nuestra indignación se está utilizando para que el odio gane difusión y visibilidad, y contrarrestar esa espiral, siendo conscientes del poder que puede tener nuestro comportamiento digital.

Brasil ofrece un buen ejemplo reciente. En la campaña de las pasadas elecciones generales, el diputado André Janones contribuyó a la remontada y victoria de Lula da Silva combatiendo la agresividad de la extrema derecha bolsonarista en los mismos entornos digitales donde se fomentaba esa hostilidad.

La estrategia se basó en promover una movilización digital alternativa que escapara de las provocaciones improductivas, alentando a evitar interacciones que amplificaran el odio y las agresiones del adversario.

Cada vez que interactuamos con un ataque contribuimos a que el tema del atacante ocupe la conversación, y en sus términos discursivos.

Además, si la provocación sigue atrayendo reacciones, cabe esperar que conserve su atractivo estratégico, que otros partidos también endurezcan su lenguaje para disputar el protagonismo y, finalmente, que la descalificación gane espacio frente a la deliberación.

Porque cuando la provocación absorbe el debate, discutir las propuestas que afectan a nuestra vida se vuelve cada vez más difícil. En este contexto, la respuesta democrática debe ser firme con la intolerancia, manteniendo el compromiso con la deliberación, la convivencia y la dignidad de las personas.

Se trata de transformar la indignación en una participación sana y activa, y de impedir que la agresión se normalice como propuesta política.