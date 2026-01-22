El accidente de Adamuz deja ya al menos 43 víctimas

El número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero aumentó este miércoles a 43 tras localizarse un nuevo cadáver en las vías, según confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía.

El cuerpo apareció durante las labores de desmantelamiento de los trenes implicados en el accidente, todo ello el mismo día en que la Guardia Civil confirmó que tiene localizada una pieza del eje de un tren que fue hallada en un arroyo próximo a la zona del descarrilamiento y colisión de dos trenes en Adamuz (Córdoba), y que a su vez había sido fotografiada por un periodista de “The New York Times”.

El equipo de investigadores de la Guardia Civil tenía ya localizada esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue localizada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

Uno de los cuatro perros que trabajan en el rescate. | Joaquín Corchero

En este sentido, añadieron que esa pieza está bajo custodia de los agentes del instituto armado y que será la investigación la que determinará de qué pieza se trata y si corresponde al Iryo que circulaba en dirección a Madrid o si es del Alvia que se dirigía a Huelva.

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz, en el que trabajan 400 efectivos, durante las últimas horas del martes y la madrugada prosiguieron los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo, centrándose la labor en seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según informó la Junta de Andalucía en una nota, ya fue troceado, además, el vagón número uno y la primera mitad del número dos. En este mismo sentido, pasadas las 2,40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

En las últimas horas no se produjeron nuevas altas. Por tanto, la cifra se mantuvo en 86, según informó el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Ingresados

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños. El martes descendió a nueve el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con cuatro en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el Hospital San Juan de Dios, todos ellos en la capital cordobesa.

En planta están 24 heridos, con nueve en el Reina Sofía, entre ellos los cuatro menores, junto con dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud Córdoba, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.