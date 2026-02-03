Elon Musk califica a Sánchez de "sucio" y de ser un "tirano" y un "traidor" con España por prohibir las redes a los niños

MADRID/ El magnate multimillonario Elon Musk ha acusado al presidente del Gobierno por su decisión de restricción del uso de las redes sociales y le ha definido así: "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social, en respuesta a las declaraciones del líder del Ejecutivo en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

Una cumbre donde, durante su intervención, Sánchez ha lanzado un reproche directo a Musk, con quien mantuvo un rifirrafe en redes sociales el pasado fin de semana sobre inmigración; además de reprocharle que su herramienta de inteligencia artificial Grok genere "contenido sexual ilegal".

El magnate sudafricano se ha pronunciado así después de que Sánchez haya anunciado dichas medidas, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros. Este último quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha manifestado Sánchez.

Con la herramienta para rastrear el odio pretende "cuantificar" estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones porque, afirma, difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que "las plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

Además quiere abordar, junto a la Fiscalía, las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera", ha lanzado el presidente del Gobierno.