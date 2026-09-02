LO ENCUENTRA UNA LIMPIADORA
Encuentran a un bebé muerto en una bolsa de plástico en un edificio de Barcelona
LO ENCUENTRA UNA LIMPIADORA
Los Mossos d'Esquadra han encontrado este miércoles a un bebé muerto dentro de una bolsa de plástico en la escalera de un edificio de la calle Llevant del barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), según han confirmado fuentes policiales.
Una mujer encargada de la limpieza del edificio ha encontrado sangre en el rellano proveniente de una bolsa de basura, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida del recién nacido, y ha dado la voz de alarma.
Se han desplazado al lugar de los hechos varias dotaciones de los Mossos d'Esquadra y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La Área de Investigación Criminal del cuerpo policial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
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