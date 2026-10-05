Las encuestas sitúan al PP como primera fuerza y a Vox por encima del 18%

Las últimas encuestas publicadas entre el 4 y el 5 de octubre dibujan un escenario electoral con el PP como partido más votado, el PSOE en segunda posición y Vox instalado por encima del 18% de los sufragios en los cuatro estudios analizados.

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El sondeo de 40dB. para EL PAÍS, fechado el 5 de octubre, concede al PP un 31,6% de los votos, frente al 27,4% del PSOE. Vox alcanzaría el 18,4%, mientras que Sumar se quedaría en el 5,6% y Podemos en el 2,7%. Esta encuesta no incluye una proyección de escaños.

Más ventaja ofrece al PP el estudio de Sigma Dos para EL MUNDO, publicado el 4 de octubre. Los populares llegarían al 32,6% y 140 diputados, mientras que el PSOE obtendría un 25,6% y 103 escaños. Vox alcanzaría el 18,3% y 63 representantes; Sumar, el 6,6% y 9; y Podemos, el 3,3% y 2.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, también del 4 de octubre, es la que concede un mejor resultado al PP: 33,9% de los votos y 145 escaños. El PSOE obtendría el 25,7% y 107 diputados, mientras que Vox sumaría un 18% y 62 representantes. Sumar lograría 5 escaños con el 5,7% y Podemos se quedaría en 2 con un 3,3%.

Por último, Winston para Artículo14 sitúa al PP en el 31,3% y 135 diputados. El PSOE bajaría hasta el 24,9% y 102 escaños, mientras que Vox alcanzaría su mayor porcentaje de los cuatro sondeos, un 19,1%, con 69 diputados. Sumar obtendría el 6,8% y 10 representantes, y Podemos el 3,9% y 4.

En conjunto, las cuatro encuestas reflejan una ventaja del PP de entre 4,2 y 8,2 puntos sobre el PSOE, mientras Vox se mueve en una horquilla muy estable, entre el 18% y el 19,1%. Sumar oscila entre el 5,6% y el 6,8%, y Podemos entre el 2,7% y el 3,9%.