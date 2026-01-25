Se entrega a la Guardia Civil de Sueca tras confesar el asesinato de un niño de 13 años

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia), donde confesó haber matado a un menor de 13 años, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

El menor presentaba golpes y heridas de arma blanca, de acuerdo con las primeras informaciones. Según las mismas fuentes, el hombre que se presentó voluntariamente ante los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se conocieron alrededor de las 18.30 horas, momento en el que el presunto autor acudió al cuartel para relatar lo sucedido. El grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado públicamente “el terrible incidente ocurrido en la ciudad que ha costado la vida a un menor de edad” y ha trasladado su más sentido pésame y apoyo a la familia mientras avanzan las diligencias.

Como señal de duelo, el municipio ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta y se han suspendido los actos previstos.