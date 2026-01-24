Asesina a una mujer a puñaladas en Alhaurín el Grande y después se entrega

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Una mujer de 34 años, registrada en el sistema VioGén, ha sido asesinada este sábado en su domicilio de Alhaurín el Grande (Málaga). El presunto autor del crimen se ha entregado voluntariamente y ha confesado los hechos en la prisión de Alhaurín de la Torre, según han confirmado fuentes de la investigación.

El suceso se produjo en torno a las 11:40 horas, cuando una vecina alertó a los servicios de emergencias tras escuchar a la víctima pedir auxilio. Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Civil encontraron a la mujer con heridas en el cuello, y los servicios sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.

La víctima, de nacionalidad británica e identificada por las iniciales V.H., era madre de tres hijos y tenía un caso activo en el sistema VioGén, catalogado con riesgo bajo, aunque contaba con medidas judiciales de prohibición de aproximación y comunicación. Según han adelantado medios locales, el detenido sería su expareja, si bien la relación exacta aún está siendo confirmada oficialmente.

De confirmarse como un nuevo caso de violencia machista, este sería el quinto asesinato de una mujer por violencia de género en España en lo que va de 2026, elevando a 1.347 el número total desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2003.

La investigación continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias del crimen.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género.

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar).

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.