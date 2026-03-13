Mesas electorales: ¿siglo XX o tablets?

Nuestras elecciones movilizan hasta 9 personas por mesa (3 titulares: presidente y dos vocales, más dos suplentes cada uno), obligados a presentarse a las 8:00 para anotar votos a mano y esperar resultados lentos. ¿Por qué no tablets seguras con el censo local? Con 1-2 operadores por mesa, verificaríamos votantes al instante, el escrutinio sería digital y enviaríamos datos en tiempo real.

El ahorro sería brutal: de 500.000 citaciones a 120.000, cortando 50 millones en dietas por elección. La inversión en tablets (reutilizables en todos los comicios, como las urnas perdurables) se amortizaría en un par de votaciones, con riesgo de pérdida mínimo y actualizaciones sencillas.

Sabríamos la abstención al minuto y tendencias por edad/género (sin violar el secreto del voto), dinamizando la democracia. Es hora de modernizarnos como Estonia. ¿Se atreve el Ministerio del Interior? Hoy, existen medios tecnológicos que no se utilizan en esta democracia, más preocupada por el resultado que por los recursos de los ciudadanos que ello supone.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)