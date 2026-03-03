España activa misiones de evacuación para repatriar a sus ciudadanos en Oriente Medio

El Gobierno español ha puesto en marcha operaciones de evacuación para repatriar a ciudadanos españoles que se encuentran en países de Oriente Medio afectados por la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. Así lo anunció este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras el Consejo de Ministros, donde aseguró que, por motivos de seguridad, no ofrecerá detalles hasta que las misiones concluyan con éxito.

Según explicó, las operaciones se desarrollan en varios países de la región y se están utilizando “todos los medios terrestres y aéreos disponibles”. Un primer grupo de más de 175 españoles ya vuela desde Abu Dhabi hacia Madrid en un vuelo comercial de Etihad Airways, con llegada prevista a las 19.00 horas. Además, se prevén nuevas salidas desde Emiratos Árabes Unidos con escala en Estambul.

Albares subrayó que las repatriaciones se ejecutarán “cuando se abran ventanas de oportunidad” y evitó concretar cifras totales por razones de seguridad. Actualmente, la situación más delicada se vive en Irán, donde permanecen alrededor de 150 españoles, mientras que el grupo más numeroso se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. El ministro destacó que la sala de crisis de Exteriores permanecerá operativa las 24 horas hasta que el último español que desee regresar pueda hacerlo.

El titular de Exteriores también abordó la posición de España respecto al uso de las bases de Rota y Morón, asegurando que son de soberanía española y que su funcionamiento se rige por el tratado bilateral con Estados Unidos. Negó que haya habido quejas por parte de Washington y defendió que España sigue siendo un “socio fiable” de la OTAN, recordando el despliegue de cerca de 3.000 militares en el flanco este de la Alianza.

En relación con las críticas del ministro de Exteriores israelí, Albares calificó de “absurdas y ridículas” las acusaciones de apoyo a dictaduras y reiteró que la postura española es la misma en todos los foros: respeto al derecho internacional.

La evacuación se produce tras la reciente ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y la posterior respuesta iraní en distintos puntos de la región, lo que ha incrementado la tensión y la inestabilidad en Oriente Medio.