Un ourensano y tres viguesas atrapados en el caos entre Irán, Israel y EEUU con “tensión e intranquilidad”

La situación en Oriente Medio se ha vuelto especialmente tensa en los últimos días, y varios gallegos se encuentran viviendo de cerca las consecuencias del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Desde varios países de la Península Arábiga como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, algunos de ellos ofrecen un testimonio directo sobre cómo se percibe la tensión, cómo funcionan los sistemas de seguridad y cómo intentan mantener la calma entre la incertidumbre.

Laura Martínez Iglesias, viguesa que reside desde hace un año en Dubai, asegura que “la situación es muy tensa, pero estamos en las mejores manos”, en referencia al gobierno emiratí. Añade que “lo que está haciendo el Ejército del país es interceptar misiles y drones que tienen como objetivo las bases militares”. Reconoce que “hay bastante tensión e intranquilidad” y que “no se puede decir que no pasa nada porque sí están ocurriendo cosas, esas explosiones que oímos son detonaciones y asustan, claro”.

Laura relata que las sintió por primera vez tras salir de una formación de pilates y que fueron “varias oleadas durante todo el fin de semana”, aunque destaca que el objetivo no es atacar a la población civil y que “nos recomiendan quedar en casa y evitar desplazamientos innecesarios”. A sus 42 años, comenta que “aquí estoy muy bien, pero espero regresar en algún momento a España” y echa de menos “las puestas de sol desde la playa de La Fuente” en Vigo.

Mónica Villar, también viguesa y residente en Dubai, coincide en que “por ahora está controlado” gracias a que “Emiratos Árabes Unidos es uno de los países del mundo que más invierte en defensa y tienen un presupuesto bastante amplio y un sistema para detectar los misiles, los están interceptando y destruyendo”.

“Estamos bien”

Confirma que “desde la Embajada de España nos están brindando bastante información y ayuda” y que “estamos bien, estamos tranquilos y nos han indicado que estemos lo máximo posible en nuestras propiedades y que estemos lejos de las ventanas por si acaso hay una explosión cerca y los restos se pueden precipitar sobre un edificio”.

Desde Qatar, Javi Rey, entrenador ourensano en el Umm-Salal, describe una situación inédita: “La situación que estamos viviendo es evidentemente nueva para nosotros. No nos lo esperábamos. Empezaron a sonar las alertas en los teléfonos móviles. Hubo ataques de Irán hacia las bases militares que tiene Estados Unidos en Qatar”. Explica que “la alerta es que tenemos que estar en nuestros apartamentos y no salir a la calle a causa de fuerza mayor” y que se suspendieron los entrenamientos, manteniéndose “en contacto con la embajada española”. Javi asegura que están “tranquilos y seguros” por lo que les dice la seguridad de Qatar, la embajada y la Federación Española de Fútbol que “están pendientes de nosotros”.

Jessica Rodríguez, viguesa y azafata internacional, se encuentra atrapada en Abu Dhabi, viviendo la tensión desde dentro. Explica que “estamos retenidos desde ayer, día 28 de febrero, porque el espacio aéreo está cerrado y no es seguro salir de los hoteles”. Su día a día en el hotel consiste en “tener todo recogido por si acaso y estar pendientes del móvil y de las alarmas”.

La situación fue especialmente tensa al principio: “No había habitaciones suficientes y tuvimos que compartir con compañeros hasta que nos asignaron otro hotel. Ayer, cuando estaban sobrevolando la zona los misiles, había gente preocupada bajando al lobby con sus cosas por si había que evacuar”. A pesar del miedo inicial, Jessica confiesa que “ahora estamos un poco más tranquilos porque Emiratos es un país muy seguro y confiamos en que se solucione todo cuanto antes y podamos volver a casa sanos y salvos”. Pese a ello, asegura que “tratamos de hacer vida normal dentro de lo posible y nos organizamos para mantenernos seguros”.