España comienza a aplicar controles a los viajeros procedentes de Italia

El Gobierno español ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Según han informado fuentes gubernamentales, estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00.00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad pasaporte y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte; y en el caso de nacionales de terceros estados, la visa permiso de residencia.

Esta decisión por parte del gobierno español es una respuesta a la decisión de Italia de mantener sus controles fronterizos a los viajeros procedentes desde España tras la petición desde España de levantar dicha medida.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00.00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya "un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo".

Antecedentes

El Gobierno español había emplazado a Italia a que levantara ya la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana. Para ello, le dio un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto. En caso contrario, apuntó el Ejecutivo, "España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos".

Sin embargo, el Gobierno italiano ha avisado que "no acepta ultimátums ni imposiciones" y ha asegurado que no reconsiderará su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, en referencia a un llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva, ese día, de migrantes ilegales desde Marruecos.