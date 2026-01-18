España aún debe trabajar para hacer frente al calor

Pese a que algunas comunidades autónomas y ciudades están trabajando en planes para la creación de refugios climáticos, lo cierto es que a España todavía le queda mucho camino por recorrer, a pesar de ser uno de los países europeos más expuestos a las olas de calor.

No existe un registro oficial del número de espacios aptos, sin embargo, los expertos indican que la cifra ronda los 2.100, por tanto habría un refugio climático por cada 23.000 habitantes. Un volumen “claramente insuficiente”. Así lo concluye un estudio publicado en la revista Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante.

El mapa revela una gran desigualdad territorial. Cataluña y el País Vasco concentran el mayor número de “oasis urbanos”. Mientras, zonas como Extremadura o Castilla-La Mancha se están quedando atrás. Por otra parte, las medidas que se toman en los distintos puntos de la península son también muy diversas.

Barcelona es la ciudad con la estrategia más consolidada, ya que fue pionera a la hora de identificar espacios en los que refugiarse de temperaturas extremas. Su “Red de Refugios Climáticos” tiene más de 350 puntos identificados. Su gran diferencia es que integran escuelas (abriendo patios fuera de horario escolar) para garantizar que el 98% de la población tenga un refugio a menos de 10 minutos caminando.

Mientras, en ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla o Zaragoza han apostado, entre otras cosas, por la instalación de toldos en aquellas calles más concurridas por los ciudadanos, para tratar de solventar de alguna forma la exposición al calor. Sin embargo, los expertos insisten en que esta no es la medida más efectiva, resaltando que la presencia de vegetación en los núcleos urbanos es necesaria y mucho más beneficiosa.

La urgencia por implantar estas medidas no es solo climática, sino también social. Los refugios climáticos se perfilan como la única salvación para combatir la pobreza energética que sufren miles de hogares españoles incapaces de costear el aire acondicionado.