España se lanza a la energía eólica marina y Galicia está entre los territorios que podrían tener un parque

El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha los primeros pasos para lanzar subastas y adjudicar concesiones a las empresas energéticas interesadas en desarrollar los primeros parques eólicos marinos de España. Para ello, ha abierto una consulta pública con la que quiere sentar las bases del primer proceso competitivo que permitirá iniciar la eólica marina comercial en el país. El plan pasa por instalar entre 1.000 y 3.000 megavatios (MW) de potencia ‘offshore’ de aquí a 2030.

Esta consulta es el paso previo a la aprobación de una orden ministerial que concretará aspectos clave del proceso: las zonas marítimas donde se ubicarán los parques, la potencia que saldrá a subasta, los plazos de construcción y puesta en funcionamiento, así como los criterios que se utilizarán para valorar las ofertas y decidir a quién se conceden los permisos.

España parte con retraso en el desarrollo de la eólica marina frente a otros países. En Europa ya operan parques en el mar con una potencia total de unos 37.000 MW, liderados por Reino Unido y Alemania, y en Estados Unidos se impulsaron grandes proyectos que ahora están en revisión por el cambio de rumbo de la Administración Trump. En cambio, en aguas españolas apenas existen algunos prototipos y plataformas experimentales.

Este retraso se explica, en gran parte, por las características del litoral español: la gran profundidad de sus aguas complica la instalación de aerogeneradores fijados al fondo marino. Sin embargo, el rápido avance de la tecnología de eólica marina flotante, que permite superar este obstáculo, abre la puerta a que España se sume ahora al desarrollo del sector. En ese contexto, el Gobierno empieza a dar pasos concretos para impulsar esta fuente de energía.

Ya en 2024, el Ejecutivo delimitó las áreas aptas para instalar parques eólicos marinos a través de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), un instrumento que organiza los distintos usos del mar. En total se han identificado 19 zonas con alto potencial, que suman unos 5.000 kilómetros cuadrados —el 0,46% de las aguas territoriales españolas— frente a las costas de Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. Fuera de estas áreas no se permitirá la instalación de parques, pero ahora el objetivo es decidir en cuáles comenzar el despliegue.

Transición Ecológica quiere recabar la opinión de las empresas energéticas sobre qué zonas deberían incluirse en la primera subasta, si conviene seleccionar varias para que compitan entre sí y si es preferible licitar un único parque de gran potencia o varios proyectos de menor tamaño. Además, el Gobierno solicita propuestas para definir los criterios de adjudicación, teniendo en cuenta que hasta un 30% del peso podrá corresponder a factores no económicos —como aspectos sociales y medioambientales, más allá del precio de la energía—, así como fórmulas para asegurar que las compañías cumplen los plazos previstos para poner en marcha los aerogeneradores en el mar.