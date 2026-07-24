España pide a Bruselas activar el mecanismo europeo de respuesta y cuatro aviones para la extinción de incendios
ENVÍOS DESDE GRECIA
Grecia enviará dos aviones Canadair tras la petición del Ejecutivo, mientras la emergencia de interés nacional ya afecta a Madrid y Ávila, donde cerca de 11.500 personas han sido evacuadas.
El Gobierno de España ha solicitado a la Unión Europea la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el objetivo de reforzar los trabajos de extinción de los incendios que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La petición incluye al menos cuatro medios aéreos de ala fija para combatir las llamas.
Según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press, Grecia ya ha respondido positivamente a la solicitud y enviará dos aviones anfibios Canadair CL-415. Además, durante la mañana de este viernes está prevista una reunión técnica para coordinar el despliegue de estos recursos europeos.
El Ejecutivo declaró a última hora del jueves la emergencia de interés nacional (Nivel 3 de Protección Civil) en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. Esta situación supone que el Ministerio del Interior asume la dirección de la emergencia y que la UME pasa a coordinar el operativo sobre el terreno.
Los incendios han obligado ya a evacuar a cerca de 11.500 personas, mientras que las condiciones meteorológicas, marcadas por el viento, las altas temperaturas y la baja humedad, siguen dificultando las labores de extinción. Además de los desalojos, se han registrado importantes daños materiales y varias viviendas han resultado afectadas, aunque por el momento no se han comunicado víctimas mortales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes en el Complejo de La Moncloa la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para hacer seguimiento de la evolución de los incendios. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid), desde donde se coordinan las labores de respuesta.
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