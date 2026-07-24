España pide a Bruselas activar el mecanismo europeo de respuesta y cuatro aviones para la extinción de incendios

El Gobierno de España ha solicitado a la Unión Europea la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el objetivo de reforzar los trabajos de extinción de los incendios que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La petición incluye al menos cuatro medios aéreos de ala fija para combatir las llamas.

Según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press, Grecia ya ha respondido positivamente a la solicitud y enviará dos aviones anfibios Canadair CL-415. Además, durante la mañana de este viernes está prevista una reunión técnica para coordinar el despliegue de estos recursos europeos.

El Ejecutivo declaró a última hora del jueves la emergencia de interés nacional (Nivel 3 de Protección Civil) en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. Esta situación supone que el Ministerio del Interior asume la dirección de la emergencia y que la UME pasa a coordinar el operativo sobre el terreno.

Los incendios han obligado ya a evacuar a cerca de 11.500 personas, mientras que las condiciones meteorológicas, marcadas por el viento, las altas temperaturas y la baja humedad, siguen dificultando las labores de extinción. Además de los desalojos, se han registrado importantes daños materiales y varias viviendas han resultado afectadas, aunque por el momento no se han comunicado víctimas mortales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Complejo de la Moncloa | Borja Puig de la Bellacasa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes en el Complejo de La Moncloa la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para hacer seguimiento de la evolución de los incendios. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid), desde donde se coordinan las labores de respuesta.