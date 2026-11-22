La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que España ha rechazado, junto al resto de la Unión Europea, el borrador de acuerdo de la Cumbre del Clima (COP31), que se celebra en Antalya (Turquía), al considerar que "no está a la altura del reto" climático por no recoger el abandono de los combustibles fósiles.

"La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el Acuerdo de París. El multilateralismo es la mejor herramienta para actuar a tiempo. La COP31 tiene que demostrarlo, y el texto que hay sobre la mesa no lo hace", ha señalado Aagesen en un mensaje publicado este domingo en redes sociales.

La ministra ha explicado que España defendido durante las negociaciones el abandono de los combustibles fósiles mediante la aceleración de la electrificación basada en energías renovables, así como el impulso de la adaptación y la financiación climática, "especialmente para los más vulnerables". "Por eso, junto a la UE, rechazamos el texto: no está a la altura del reto. No es un buen acuerdo", ha subrayado.

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La posición europea ha sido trasladada también durante la reunión por el ministro irlandés Darragh O'Brien, que representa a la UE en las negociaciones. Según ha informado la BBC, O'Brien ha expresado la "firme oposición" europea al borrador y ha advertido de que resulta "inconcebible" que un pacto climático no mencione los combustibles fósiles. "Estas decisiones están muy lejos del nivel de ambición necesario para afrontar el cambio climático", ha señalado.

El presidente de la COP31, Murat Kurum, ha confirmado que no existe un acuerdo sobre el borrador y que las decisiones todavía no han sido adoptadas. Kurum ha dicho a los países que se han escuchado "diferentes ideas" y se ha intentado "ofrecer soluciones". "Tenemos que aceptar la voluntad de las partes. No obligamos a nadie a aceptar (el borrador). Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto y por eso no se han adoptado estas decisiones", ha comentado.

Las negociaciones de la cumbre en Antalya se han convertido en la más largas de la historia de las conferencias climáticas —con más de 40 horas de retraso de su plazo oficial de cierre— al superar el registrado en la COP25, celebrada en Madrid en 2019, cuyas conversaciones se