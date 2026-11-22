La dimensión de la crisis bursátil de Nvidia resulta difícil de imaginar: 2,2 billones de dólares de capitalización evaporados. Para comprender semejante cantidad basta compararla con el producto interior bruto de España, que en 2025 rondó los 1,91 billones de dólares. Una sola empresa tecnológica habría perdido en unas semanas más valor bursátil que toda la riqueza producida por la economía española durante un año. La comparación es elocuente, aunque conviene recordar que capitalización y PIB miden realidades diferentes.

El hundimiento de Nvidia representa mucho más que una corrección de una compañía que había alcanzado valoraciones extraordinarias. Es una advertencia sobre las expectativas depositadas en la inteligencia artificial, convertida en el principal motor de las bolsas y en destino de inversiones multimillonarias. Durante meses, los mercados parecían convencidos de que cualquier gasto relacionado con esta tecnología acabaría transformándose en beneficios. Ahora empiezan a exigir pruebas.

La crisis de confianza se ha agravado por la salida de Jensen Huang, fundador y principal referente de Nvidia durante 33 años, sustituido de manera provisional por Colette Kress. A las incertidumbres sobre el liderazgo se suman informaciones sobre una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense acerca de posibles irregularidades contables. Son cuestiones de distinta naturaleza que deben esclarecerse sin convertir las sospechas en culpabilidades anticipadas.

El castigo bursátil ha sido extraordinario. Nvidia llegó a perder un 48% desde sus máximos, mientras el Nasdaq retrocedió un 5,3% en la sesión del viernes y el S&P 500 entró en territorio de corrección. El índice de semiconductores de Filadelfia sufrió también fuertes ventas, reflejo de la dependencia que buena parte del sector tecnológico mantiene respecto al ciclo inversor de la IA.

Pero sería precipitado concluir que la revolución tecnológica ha terminado. Nvidia continúa siendo una compañía con ingresos, beneficios y márgenes excepcionales. Sus últimos resultados mostraron una demanda formidable de capacidad informática. El problema no es la debilidad de su negocio, sino la distancia entre los beneficios actuales y las expectativas de crecimiento incorporadas a su cotización.

Hay, además, una cuestión de fondo. Los grandes grupos tecnológicos están destinando cantidades gigantescas a centros de datos, procesadores y electricidad sin que todavía exista una correspondencia clara entre esas inversiones y los ingresos finales que generarán. La IA puede transformar la productividad mundial, pero ninguna innovación garantiza rentabilidades ilimitadas ni justifica pagar cualquier precio por participar en ella.

La caída de Anthropic en su estreno bursátil añade otra señal de cautela. Los inversores comienzan a distinguir entre el potencial tecnológico de una empresa y su capacidad para ofrecer beneficios sostenibles. Es una distinción elemental que los mercados suelen olvidar durante los periodos de euforia. También importa el contexto monetario. Si la inflación continúa elevada, la Reserva Federal tendrá menos margen para abaratar el crédito. Unos tipos de interés altos perjudican a las compañías cuya valoración depende de beneficios futuros y encarecen las inversiones necesarias para desarrollar nuevas infraestructuras tecnológicas.

Al alza - El potencial de la IA

La corrección bursátil no elimina las posibilidades de la inteligencia artificial. La demanda de procesadores avanzados, centros de datos y nuevas aplicaciones empresariales continúa ofreciendo oportunidades a largo plazo. Las compañías con beneficios sólidos, tecnología propia y capacidad financiera pueden salir fortalecidas de esta crisis. El ajuste de las valoraciones también permitirá distinguir los proyectos viables de aquellos sostenidos tan solo por supuestas expectativas.

A la baja - La confianza

La investigación de la SEC sobre posibles irregularidades contables en Nvidia agrava una crisis que ya había puesto en cuestión las valoraciones del sector. Reuters ha confirmado la existencia de pesquisas, aunque estas no implican que se hayan cometido infracciones. La incertidumbre sobre el liderazgo, los controles de exportación y la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial alimenta el temor a nuevas caídas en Wall Street. Tal vez solo en el corto plazo.

@J_L_Gomez