España supera por primera vez los 22 millones de ocupados: Pedro Sánchez lo avanza con la camiseta de la selección

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que España ha superado por primera vez en su historia los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de marzo.

El jefe del Ejecutivo adelantó este dato a través de sus redes sociales, acompañado de un vídeo en el que aparece con una camiseta de la selección española con el número 22, asegurando que “España tiene el mejor equipo”.

Crecimiento del empleo desde 2018

Según los datos facilitados por el propio Gobierno, el número de afiliados ha aumentado en casi 3,4 millones desde 2018, con un crecimiento de más de medio millón de empleos en el último año.

Además, el Ejecutivo subraya que en 2025 España generó la mitad del empleo de toda la Unión Europea, y que las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que este ritmo se mantendrá en 2026.

Récord de empleo femenino y juvenil

El empleo femenino ha alcanzado también un máximo histórico, con cerca de 10,4 millones de mujeres afiliadas, lo que supone 1,8 millones más que en 2018.

En cuanto a los jóvenes, actualmente hay más de 3 millones de afiliados menores, un 40% más que hace siete años. Además, su tasa de temporalidad se ha reducido notablemente tras la reforma laboral.

El Gobierno destaca que España cuenta con 5 millones más de trabajadores con contrato indefinido que en 2018. Desde la reforma laboral de 2021, la tasa de temporalidad ha caído 13 puntos porcentuales, situándose en menos de la mitad de los niveles previos.

Empleo más cualificado

Otro de los aspectos subrayados es el cambio en el modelo productivo, con un crecimiento destacado en sectores de mayor cualificación. Desde 2018, el empleo en información y comunicaciones ha aumentado más de un 50%, mientras que en actividades científico-técnicas lo ha hecho en más de un 30%.

Estos sectores concentran actualmente uno de cada cinco nuevos empleos creados en este periodo.

El Ejecutivo defiende que la creación de empleo de calidad es clave para reducir la desigualdad y reforzar el Estado del Bienestar, y asegura que continuará trabajando para generar más oportunidades laborales y mejorar los salarios.