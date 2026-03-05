España valora apoyar a Chipre y desmiente a Trump sobre la colaboración militar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el Gobierno “valora” prestar apoyo militar a Chipre si así lo acuerda la Unión Europea en el marco de la defensa común. No obstante, ha insistido en que cualquier decisión se adoptará con “prudencia” y bajo amparo internacional, siempre en misiones de defensa y paz, no de ataque.

Robles ha defendido que España es un “aliado firmemente comprometido” con la OTAN, la Naciones Unidas y la UE, y ha desmentido las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta falta de colaboración.

Como ejemplo, ha recordado que España contribuyó con información clave para el derribo de un misil iraní en Turquía por parte de baterías de la Alianza Atlántica, además de mantener militares desplegados en Líbano, Irak y en la operación Atalanta.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha matizado que “no hay ningún planteamiento concreto” sobre el envío de apoyo a Chipre, aunque ha reiterado la solidaridad de España con sus socios europeos en materia de seguridad.