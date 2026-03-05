España valora apoyar a Chipre y desmiente a Trump sobre la colaboración militar
MARCO DE LA UE
Margarita Robles asegura que España estudia apoyar a Chipre en el marco de la UE y rechaza las críticas de Donald Trump, recordando la participación española en misiones de la OTAN y la ONU.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el Gobierno “valora” prestar apoyo militar a Chipre si así lo acuerda la Unión Europea en el marco de la defensa común. No obstante, ha insistido en que cualquier decisión se adoptará con “prudencia” y bajo amparo internacional, siempre en misiones de defensa y paz, no de ataque.
Robles ha defendido que España es un “aliado firmemente comprometido” con la OTAN, la Naciones Unidas y la UE, y ha desmentido las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta falta de colaboración.
Como ejemplo, ha recordado que España contribuyó con información clave para el derribo de un misil iraní en Turquía por parte de baterías de la Alianza Atlántica, además de mantener militares desplegados en Líbano, Irak y en la operación Atalanta.
Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha matizado que “no hay ningún planteamiento concreto” sobre el envío de apoyo a Chipre, aunque ha reiterado la solidaridad de España con sus socios europeos en materia de seguridad.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
AMENAZAS, LESIONES Y COACCIONES
Hasta 138 detenciones por agresiones a sanitarios en 2025: "Tenemos un problema"
ASESINATO POR PELEA
Un español es descuartizado por su casero en Saint Denis, París
Lo último
FIRMA EN LA EMBAJADA DE DINAMARCA
Médicos de familia y En Bici Sin Edad España impulsan una alianza para combatir la soledad de mayores y personas con discapacidad