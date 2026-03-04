La Casa Blanca afirma que España cooperará con el ejército estadounidense y el Gobierno de Sánchez lo niega

La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias".

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

La portavoz ha señalado además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera "que todos los aliados" cooperen en dicha misión, asegurando que Irán "no solo amenaza a Estados Unidos", sino también al continente europeo.

Albares desmiente "tajantemente" a la Casa Blanca: "La posición sobre el uso de las bases no ha cambiado ni una coma"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" a la Casa Blanca, después de que su portavoz haya dicho que España habría accedido a cooperar militarmente con Estados Unidos, asegurando que la postura del Ejecutivo "no ha cambiado ni una coma".

"Lo desmiento tajantemente", ha sostenido en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press. "La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma", ha asegurado.