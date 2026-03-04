Un español es descuartizado por su casero en Saint Denis, París

El cadáver de un español de 33 años, originario de Tolosa (Guipúzcoa) y residente en Francia desde hace seis años, fue hallado descuartizado en su vivienda de Saint Denis, en el extrarradio norte de París. La policía ha detenido a su casero, un hombre de 50 años, como principal sospechoso del crimen, según informa Le Parisien.

Los agentes encontraron diferentes partes del cuerpo repartidas por la vivienda: la cabeza en el cuarto de baño, el tronco en una caja de plástico y restos adicionales bajo una lona manchada de sangre, además de carne de origen no identificado en una cacerola.

La alerta la dio la tía de la víctima, preocupada tras varios días sin noticias de su sobrino, quien se desplazó a la vivienda y constató que su coche seguía aparcado allí. Los bomberos acudieron al lugar y el casero, inicialmente renuente, reconoció haber cometido el asesinato.

Según su confesión, los hechos ocurrieron el pasado viernes tras una pelea por una discusión, en la que golpeó al joven, provocando su muerte. Posteriormente, seccionó el cuerpo para transportarlo y deshacerse de él. La policía incautó un cuchillo de cocina y otros elementos que podrían haber sido usados en el crimen.

Aunque aún no hay confirmación, los investigadores investigan posibles prácticas de canibalismo, debido a que se hallaron restos en distintos recipientes. Además, el sospechoso tenía en su poder el carné de identidad de otra persona, que la policía intenta localizar.

Un amigo de la víctima señaló que el joven había tenido discusiones con su casero por un aumento de alquiler, aunque nunca pensó que esto pudiera derivar en un crimen. La policía judicial continúa interrogando al vecindario para esclarecer el caso y recabar información sobre los hechos.