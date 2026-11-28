Los pasajeros afectados por el desalojo del tren en Aldaba caminan por las vías tras abandonar el tren.

Un total de 84 pasajeros han tenido que ser evacuados este sábado de un tren que ha quedado detenido y sin suministro eléctrico en las inmediaciones de Aldaba, en el municipio navarro de la Cendea de Iza. La alerta se ha activado después de que se detectase un ligero olor a humo en el interior del convoy, lo que ha motivado la intervención de los servicios de emergencia.

El dispositivo, coordinado desde SOS Navarra, ha movilizado a efectivos de Bomberos para revisar el tren, así como a patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil. Ante la imposibilidad de que el convoy reanudase la marcha de forma inmediata, los agentes han organizado la evacuación de todos los viajeros.

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Trasladan a los pasajeros en furgonetas policiales

Efectivos de las divisiones de Intervención y Seguridad Ciudadana de la Policía Foral han realizado numerosos desplazamientos con sus furgonetas de servicio para trasladar a los 84 ocupantes desde las vías hasta el núcleo urbano de Zuasti.

La alcaldía local también ha colaborado en el operativo y ha facilitado las instalaciones de la guardería de la localidad para que los pasajeros pudiesen resguardarse del frío, descansar y recibir atención e hidratación mientras se resolvía la incidencia.

Renfe habilita autobuses para continuar el trayecto

Tras la inspección preventiva realizada por los Bomberos, se ha confirmado que el convoy no presenta problemas graves. No obstante, la circulación ferroviaria ha quedado temporalmente interrumpida en sentido Vitoria.

Finalmente, Renfe ha facilitado autobuses de transporte alternativo para que los 84 pasajeros pudiesen continuar su viaje.