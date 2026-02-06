La exconcejala denunciará al alcalde de Móstoles por acoso sexual y asegura haber recibido presiones del PP

La exconcejala de Móstoles presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de este municipio, Manuel Bautista (PP), y prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales. Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso, detalló que la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

Además, la exedil denunciará ante el Tribunal Supremo la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento. La afectada sostiene que se produjo “una invasión” de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública. Según el letrado, la denuncia por la supuesta filtración busca esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.

El letrado sostiene que su clienta no denunció antes el supuesto caso de acoso sexual por presiones con mensajes como “piensa en tus hijos” o “en tu padre”, especialmente tras la última reunión mantenida, en la que, según afirma, fue tratada de forma presuntamente intimidatoria. El abogado explica que el borrado de correos de su ordenador ya se denunció pero fue archivado por el juez. Una decisión que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no señaló fecha para deliberación y fallo.

Repugnante y repulsivo

Posteriormente, en una entrevista en TVE, la defensa de la exedil de Móstoles tachó de “absolutamente repugnante y repulsivo” que el PP trate de “callar” a la víctima. El letrado señaló que su clienta se encuentra “machacada”, ya que “desde el primer momento su intención fue que esto no trascendiera”. “Ella valora en su día la tormenta mediática en la que se podría ver inmersa. Una denuncia de este tipo y lo que decide, ante la falta total de apoyo y respaldo por su partido, es inmediatamente apartarse del partido, renuncia a su acta como concejal y renuncia a su militancia en el Partido Popular”, detalló.

Tras ello, su patrocinada volvió a su trabajo porque “ella no necesita para nada un carguito político para poder vivir”, recalcando el letrado que es “una profesional de primer nivel y no necesita para nada este tipo de trabajos”. A preguntas sobre las declaraciones vertidas por el secretario general del Partido Popular, Alfonso Serrano, contestó que “la reacción del PP en su día fue lamentable y ahora amenazando a la víctima para intentar callarla es absolutamente repugnante”.

Bautista dice ser víctima de una “campaña de desprestigio”

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), afirmó ser víctima de una “campaña absoluta de desprestigio” por la exedil del PP que le acusó de acoso laboral y sexual y apunta a que ella le habría sometido a “continuos chantajes políticos” que se remontan a 2023. Lo indicó en una rueda de prensa en el ayuntamiento de la localidad, donde sostuvo que la entonces concejala habría amenazado “con no ir al pleno” de investidura en el caso de que no fuera nombrada teniente de alcalde.

Advirtió, además, de que “todas las acusaciones que están vertiendo” son “absolutamente falsas” y que están en manos de su abogado y su equipo jurídico. “Vamos a ser absolutamente implacables”, avisó el alcalde de Móstoles al tiempo que sostuvo que “no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que diga que eres acosador”.

El regidor recalcó que en los nueve correos que mostró el jueves la Comunidad de Madrid, la concejala no hacía alusión a acoso sexual menos en el último y recalcó que “no lo ha afirmado públicamente ni ha presentado hasta la fecha una sola prueba que respalde a tales acusaciones”. “Se está conculcando gravemente la presunción de inocencia. No hay, a día de hoy, nada en sede judicial ante lo que yo pueda defenderme”, prosiguió Bautista, quien advirtió que no va a “tolerar ninguna injuria” porque las afirmaciones difundidas “en algunos medios de comunicación son absolutamente falsas”. En este punto puso en el foco que estas informaciones surgen porque hay quien quiere “tapar escándalos y sus miserias”.