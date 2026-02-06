Mantuvo sexo con su exnovia presionado por el acoso de ella en Ourense: condenada con una multa

Un hombre se vio obligado a mantener relaciones, fundamentalmente de carácter sexual, con una mujer presionado por un continuo acoso por parte de ella. Así lo recoge la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1, ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial.

Sucedió después de que él pusiese fin a la relación intermitente que mantuvieron entre marzo y agosto de 2024. Ella lo empezó a acosar: se presentaba continuamente en su domicilio y en su trabajo, realizó multitud de llamadas e incluso lo siguió con su vehículo presentándose en cualquier lugar en el que él se encontrase. Llegó hasta tal punto que llegó a mandarle wasaps a la mujer de un compañero de trabajo de él manifestándole que si su expareja no estaba con ella no estaría con nadie.

La mujer fue condenada por un delito leve de coacciones a pagar una multa de 180 euros. Además, el juez le impone la prohibición de aproximarse a menos de 150 metros del denunciante y comunicar con él durante seis meses.