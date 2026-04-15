Expulsado un diputado de Vox tras encararse con una letrada y con el presidente del Congreso

El enfrentamiento entre José María Sánchez, de Vox, y el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis.

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones, después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

El diputado protestó desde su escaño cuando intervenía el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro en el debate de una iniciativa del PSOE sobre el llamado 'bibliocausto' o quema de libros durante el franquismo.

Ahí recibió una primera llamada al orden, por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Siéntese, señor Sánchez, no está en el uso de la palabra. Le llamo al orden por primera vez", le advirtió.

Desde Vox aseguran que el motivo de las protestas es que Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal". Pero el enfrentamiento entre ellos ocurrió en los escaños y no fue recogido por los micrófonos.

Se sube a la tribuna de la presidencia

Visiblemente enfadado, el diputado de Vox no quiso dar por zanjado el tema y al rato se subió a la tribuna de presidencia del Salón de Plenos y se quejó ante una de las letradas, recordando que debía explicar el reglamento a la Presidencia. Ese comportamiento provocó una segunda reconvención, por parte del vicepresidente Gómez de Celis, que le avisó del riesgo de ser expulsado.

Pero Sánchez García no se calmó, sino que al poco se acercó al propio presidente del Pleno y siguió protestando, de pie, ante Gómez de Celis, que le exigía abandonar la zona reservada para los miembros de la Mesa. "No lo puedes consentir", le exigía.

Al final le convencieron de que se bajara de la tribuna y, conforme al Reglamento, Gómez de Celis anunció la expulsión del diputado de Vox, tras haber desatendido tres avisos, lo que le impedirá participar en los debates y votaciones del resto de la sesión.

Reunido en el despacho de la presidenta

Una vez expulsado del hemiciclo, el diputado acudió al despacho de la presidenta del Congreso para tratar de explicar lo sucedido, pero Francina Armengol no le dio la razón y le reprochó las formas empleadas. "¿Tengo que soportar los insultos reiterados?", se preguntaba Sánchez García.

Acabada la sesión plenaria, el diputado de ERC Jordi Salvador fue abordado por los periodistas, pero declinó confirmar que hubiera proferido insultos. "Lo de Vox es lo que hacen siempre, estoy acostumbrado; los tengo detrás", se ha limitado a contestar.

En los pasillos del Congreso, el socialista Marc Lamuà ha mostrado su estupefacción, subrayando que no le suenan precedentes de un diputado subiendo a la tribuna de presidencia para protestar algo. "¿Si en esta casa nos saltamos las normas cómo vamos a pedir a los ciudadanos que las cumplan?", se ha preguntado. "Es inaudito", escribió la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, en redes sociales.