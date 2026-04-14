Tumbada la ley de Junts para prohibir el burka: PSOE y Sumar por "intolerancia" y PP y Vox por cesiones territoriales "por la puerta de atrás"

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la proposición de ley presentada por Junts per Catalunya para prohibir el uso del burka y el nicab en España. La iniciativa no ha recibido ningún voto favorable y solo ha contado con la abstención de PNV y ERC.

El resto de grupos, incluidos PSOE, Sumar, PP y Vox, han votado en contra, aunque por motivos diferentes.

Rechazo por “intolerancia” y por cesión de competencias

Desde PSOE y Sumar han criticado la propuesta por considerarla “intolerante” y por entender que puede estigmatizar a mujeres musulmanas. Además, han defendido que prohibir estas prendas no soluciona problemas de fondo como la desigualdad o la violencia de género.

Por su parte, PP y Vox han coincidido en respaldar la idea de prohibir el velo integral, pero han rechazado la iniciativa de Junts al considerar que incluye “por la puerta de atrás” una cesión de competencias en materia de seguridad e identificación a la Generalitat de Cataluña.

Debate político y feminista

Durante el debate, el diputado de Junts Josep Pagès defendió que la propuesta no tenía carácter racista y la enmarcó en la defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, desde distintos grupos se cuestionó ese enfoque. En el PSOE se advirtió de que la seguridad no puede usarse como “coartada” para restringir derechos, mientras que Sumar calificó la iniciativa de “racismo disfrazado de feminismo”.

También desde la oposición se acusó a Junts de incoherencia, recordando que anteriormente no apoyó propuestas similares impulsadas por Vox.

División en la oposición

Otros grupos como ERC, EH Bildu o Podemos criticaron la proposición por generar un debate identitario y señalar a colectivos vulnerables, mientras que el PNV defendió que cualquier regulación debe ajustarse a los tratados internacionales y a la jurisprudencia europea.

Con este resultado, la iniciativa queda definitivamente descartada en el Parlamento, evidenciando la falta de consenso político en torno a la regulación del uso del velo integral en España.