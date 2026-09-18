Feijóo acusa al Gobierno de perder el control del traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Las Policía carga para contener a los migrantes de las playas tras los intentos de llegar en masa al puerto de Ceuta.

El Partido Popular ha acusado al Gobierno de no ser capaz de mantener el orden público en Ceuta durante el traslado de cientos de migrantes desde los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín hasta el campamento habilitado en el puerto. El operativo, iniciado este viernes, estuvo marcado en sus primeros momentos por carreras y momentos de tensión ante el temor de algunos migrantes a quedarse sin plaza.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a las imágenes durante su visita a Melilla y ha calificado la situación de "insostenible". "El Gobierno no es capaz de mantener el orden público", ha afirmado, antes de defender que "la única solución es la expulsión y el retorno" de los migrantes en situación irregular.

Feijóo también ha cuestionado la naturaleza de los incidentes registrados durante el traslado. "Esto no es inmigración, los inmigrantes no se enfrentan a la Policía", ha señalado. Sus declaraciones se producen después de que agentes de la Policía Nacional intervinieran ante grupos que intentaban acceder de forma masiva al nuevo campamento.

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El PP reclama la dimisión del Gobierno

Las críticas se han extendido durante la mañana entre distintos dirigentes populares. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado la "devolución inmediata" de los migrantes y la dimisión del Gobierno, mientras que la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, ha ironizado sobre las imágenes del operativo y ha acusado al Ejecutivo de dejar "vendidos" a los agentes de las fuerzas de seguridad y a Ceuta "abandonada a su suerte".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha calificado la situación de "caos absoluto" y ha cuestionado la gestión del Ejecutivo durante el traslado.

Por su parte, Feijóo ha defendido que, si llega al Gobierno, reforzará la seguridad en Ceuta y Melilla con mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, además de un plan específico para ambas ciudades autónomas.

Las críticas del PP coinciden con las de Vox, mientras que desde Sumar se ha cuestionado la actuación policial durante el operativo. La formación ha criticado las cargas contra grupos de migrantes durante el traslado.

El operativo se desarrolló en un campamento portuario con capacidad para unas 1.700 personas, mientras miles de migrantes permanecían todavía en los asentamientos de las playas. La jornada terminó con personas que no pudieron acceder al recinto regresando a los asentamientos de Benítez y el Trampolín.