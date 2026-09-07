Torres ve "imposible" cifrar los migrantes que quedan en Ceuta y descarta desgaste electoral

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que resulta "imposible" cuantificar los migrantes que permanecen en Ceuta un mes después de la entrada masiva. En una entrevista concedida a Cadena SER Canarias, el titular de la cartera ha destacado que 4.000 personas han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, mientras que la capacidad del dispositivo de acogida se sitúa en 3.500 plazas habilitadas con previsión de alcanzar las 6.000. Asimismo, ha respaldado la habilitación de instalaciones en el puerto ceutí pese al rechazo del presidente autonómico, Juan Jesús Vivas.

En cuanto a los menores no acompañados, Torres ha confirmado la cifra de 2.000 menores filiados, remarcando que la prioridad del Ejecutivo es la reagrupación familiar, aunque sin cerrar la puerta a posibles traslados a la península. Por otra parte, el ministro ha rechazado tajantemente que exista un "chantaje" por parte de Marruecos hacia España y ha salido al paso de las críticas por la gestión del presidente Pedro Sánchez, asegurando que las fuerzas de seguridad han actuado con celeridad y que desde el Gobierno central se ha mantenido un seguimiento permanente del conflicto.

Sobre si la crisis influirá en las urnas:falta mucho tiempo, puede ocurrir algo que "cambie las tornas"

Finalmente, al ser cuestionado por el impacto que la crisis fronteriza pueda tener en las urnas tras la publicación de encuestas desfavorables para los socialistas, Torres ha eludido pronosticar un castigo electoral al PSOE, alegando que el escenario político es altamente cambiante a largo plazo. En esta línea, ha restado trascendencia a los sondeos y ha garantizado que el Ejecutivo completará la legislatura hasta el final.