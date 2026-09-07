El PP cierra filas con Vivas ante las críticas del Gobierno: "Es un referente de la convivencia en Ceuta"

Los presidentes autonómicos del PP han cerrado filas este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante las críticas vertidas por el Ejecutivo central y han rechazado rotundamente las acusaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien afirmó que el dirigente ceutí "ha asumido ser un mero peón de Feijóo" y que "se ha olvidado de su papel institucional".

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Los líderes territoriales del PP se han pronunciado así a su llegada al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el propio Vivas. Durante el acto, han respaldado la actuación de la ciudad autónoma tras las entradas masivas de migrantes registradas el pasado mes de julio, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar "tarde", con "incompetencia" y con una preocupante falta de planificación.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado que Vivas actúe como una pieza partidista y lo ha reivindicado como un "referente de la convivencia" y un líder "leal institucionalmente". En esta misma línea, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que el dirigente ceutí es "el único que realmente está gestionando" la emergencia, achacando las críticas del Ministerio a un intento de ocultar que la gestión estatal es un "absoluto desastre".

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha elogiado el "liderazgo y sentido común" de Vivas frente a la postura de "ocultación e inacción" que atribuye al Gobierno central, remarcando que "Ceuta no está sola". Finalmente, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado de "intachable" el compromiso del mandatario ceutí y ha sostenido que los ataques del Ejecutivo solo buscan "tapar la opacidad" de la administración central ante la crisis.