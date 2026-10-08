Feijóo acusa a Sánchez de querer "manipular" a los españoles con la vivienda tras la muerte de Maricarmen: "No va a colar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez y al PSOE de intentar "manipular" a los españoles con la vivienda de cara a las elecciones generales. "No va a colar", ha advertido.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha criticado la política de vivienda del Gobierno durante los últimos ocho años, asegurando que se han sucedido los desahucios. "97 desahucios diarios, señor Sánchez. 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto", ha afirmado.

Sus declaraciones se producen un día después del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada hace dos semanas de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro, aunque el dirigente popular no ha hecho ninguna referencia expresa a su caso.

Feijóo considera que el PSOE pretende centrar su campaña electoral en la vivienda para "manipularlo todo" y "a todos". Por ello, ha pedido a los populares que no permitan esa "manipulación emocional a los españoles" ni caigan en lo que considera trampas del Gobierno.

El presidente del PP ha insistido en que la respuesta de su partido debe pasar por "decir la verdad" para "desmontar cada engaño" durante la campaña electoral.